Calendario Mondiali nuoto di fondo 2024 oggi: orari 3 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 3 febbraio, l’Old Port di Doha (Qatar) sarà teatro della 10 km femminile di nuoto di fondo, che aprirà il programma delle acque libere in questa rassegna iridata degli sport acquatici. Un quadrilatero diviso in giri da 1.666 metri, con acqua intorno ai 20 gradi e temperatura esterna intorno ai 25 sarà il percorso che attende le atlete.

Una gara importante per Ginevra Taddeucci e Arianna Bridi, le azzurre ai nastri di partenza. La prova odierna, infatti, non assegnerà solo le medaglie mondiali, ma metterà in palio anche la qualificazione olimpica. Le migliori 13 nuotatrici di quest’oggi potranno tingersi dei Cinque Cerchi, considerando però quanto accaduto a Fukuoka (Giappone) l’anno passato. ovvero il successo della tedesca Leonie Beck a precedere l’australiana Chelsea Gubecka e l’americana Katie Grimes. Queste tre atlete sono già a Parigi.

Le nostre portacolori vorranno dare il loro massimo per puntare alla top-3 e non stare a fare troppi calcoli in tal senso. Le possibilità ci sono. Taddeucci ha già fatto vedere in passato qualità rilevanti, mentre Bridi ha voglia di riemergere dopo i problemi fisici che l’hanno tenuta lontana dall’agonismo per qualche tempo.

La 10 km femminile di nuoto di fondo dei Mondiali 2024 a Doha sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova, che prenderà il via a partire dalle 08.30 italiane.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO DI FONDO OGGI

Sabato 3 febbraio (Orari italiani)

08.30 10 km femminile – Diretta tv su RaiSport HD.

AZZURRI IN GARA

08.30 10 km femminile (Ginevra Taddeucci e Arianna Bridi)

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV/STEAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay.

Diretta Live testuale: OA Sport.