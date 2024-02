Calendario Mondiali Doha 2024 oggi: orari 9 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

I Mondiali 2024 degli sport acquatici proseguiranno a Doha (Qatar), oggi, venerdì 8 febbraio: nella settima giornata spazio a pallanuoto femminile, nuoto di fondo, tuffi e nuoto artistico. Verranno assegnati altri due titoli della rassegna: verranno distribuite le medaglie nei tuffi, nel trampolino da 3 metri individuale femminile, e nel nuoto artistico, nel libero a squadre miste.

Per quanto concerne il nuoto artistico, la formazione azzurra sarà in gara nella finale del libero a squadre miste, mentre il Settebello sfiderà la Romania nella terza ed ultima giornata del Girone D del torneo di pallanuoto maschile. Per quel che riguarda i tuffi, nel trampolino da 3 metri individuale femminile disputeranno le semifinali e l’eventuale finale Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, mentre nella piattaforma da 10 metri individuale maschile affronteranno la finale Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini.

L’ottava giornata dei Mondiali 2024 degli sport acquatici, in programma a Doha (Qatar), oggi, venerdì 9 febbraio, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (gare dalle 08.02 alle 16.55) e Rai 2 HD (gare dalle 17.00 alle 18.00), in diretta streaming su Rai Play (gare dalle 08.02 alle 18.00), Rai Play 3 (per i tuffi alle 10.32) ed Eurovision Sport, mentre OA Sport vi offrirà le dirette live testuali di tutte le gare.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Venerdì 9 febbraio (orari italiani)

07.00 Pallanuoto, Gruppo C: Montenegro-Giappone

07.30 Nuoto artistico, duo misto libero: preliminari

08.02 Tuffi, trampolino 3 metri individuale femminile: semifinale (Chiara Pellacani, Elena Bertocchi)

08.30 Pallanuoto, Gruppo D: Kazakistan vs Ungheria

10.00 Pallanuoto, Gruppo D: Romania vs Italia

10.32 Tuffi, piattaforma 10 metri individuale maschile: preliminari (Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen)

11.30 Pallanuoto, Gruppo A: Australia-Spagna

12.00 Nuoto artistico, libero a squadre miste: finale (Italia)

14.00 Pallanuoto, Gruppo A: Sudafrica-Croazia

15.30 Pallanuoto, Gruppo C: Serbia-Stati Uniti

16.32 Tuffi: trampolino 3 metri individuale femminile: finale (ev. Chiara Pellacani, Elena Bertocchi)

17.00 Pallanuoto, Gruppo B: Grecia-Francia

18.30 Pallanuoto, Gruppo B: Brasile-Cina

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STEAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (gare dalle 08.02 alle 16.55) e Rai 2 HD (gare dalle 17.00 alle 18.00).

Diretta streaming: Rai Play (gare dalle 08.02 alle 18.00), Rai Play 3 (per i tuffi alle 10.32) ed Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.