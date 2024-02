Calendario Mondiali biathlon 2024 oggi: orario single mixed relay, programma, tv, streaming, startlist

Oggi, giovedì 15 febbraio, i Mondiali 2024 di biathlon a Nove Mesto (Repubblica Ceca) prevedono la disputa della single mixed relay, la staffetta mista a coppie. Un format da sempre ricco di emozioni, in cui l’Italia spera di recitare un ruolo da protagonista. Al via tra le fila azzurre ci saranno Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel.

La sappadina è in grande forma e i risultati ottenuti in questa rassegna iridata sono assai confortanti. Lisa, infatti, ha messo in bacheca l’argento nell’inseguimento e nella 15km Individuale si è portata a casa il primo oro della carriera a livello di prova non a squadre. Di conseguenza, la sua condizione dovrebbe consentirle di essere in lizza per le medaglie anche in questo caso.

Discorso diverso per Giacomel, che in questa edizione 2024 della rassegna iridata sta facendo fatica a esprimersi come vorrebbe. Si spera che nella gara odierna il giovane biathleta nostrano riesca a trovare una buona resa al poligono, tale da tenere in gioco la coppia tricolore al cospetto di quelle rivali. Se si valuta lo storico, l’Italia è salita sul podio due volte, con l’argento di Wierer e Hofer nel 2019 a Östersund e il bronzo proprio di Vittozzi-Giacomel dell’anno scorso a Oberhof. Mai la squadra azzurra è andata a medaglia quando ad aprire è l’uomo e a chiudere la donna, come in questo caso. Le avversarie principali dell’Italia saranno Norvegia (con Johannes Boe e Ingrid Tandrevold), Francia (con Quentin Fillon Maillet e Lou Jeanmonnot), Svezia (con Sebastian Samuelsson e Hanna Oeberg), Germania (con Justus Strelow e Vanessa Voigt) e Austria (Simon Eder e Lisa Hauser)

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, le varie formazioni della staffetta single mixed ai Mondiali 2024 di biathlon. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 2 HD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINGLE MIXED RELAY MONDIALI BIATHLON OGGI

Giovedì 15 febbraio

Ore 18.00 Staffetta single mixed – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport2 HD.

PROGRAMMA SINGLE MIXED RELAY BIATHLON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport2 HD, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SINGLE MIXED RELAY MONDIALI BIATHLON

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r BOE Johannes Thingnes M

1-2 g TANDREVOLD Ingrid Landmark F

2 GER – GERMANY

2-1 r STRELOW Justus M

2-2 g VOIGT Vanessa F

3 SWE – SWEDEN

3-1 r SAMUELSSON Sebastian M

3-2 g OEBERG Hanna F

4 AUT – AUSTRIA 2

4-1 r EDER Simon M

4-2 g HAUSER Lisa Theresa F

5 FRA – FRANCE

5-1 r FILLON MAILLET Quentin M

5-2 g JEANMONNOT Lou F

6 ITA – ITALY

6-1 r GIACOMEL Tommaso M

6-2 g VITTOZZI Lisa F

7 SLO – SLOVENIA 3

7-1 r FAK Jakov M

7-2 g KLEMENCIC Polona F

8 FIN – FINLAND

8-1 r INVENIUS Otto M

8-2 g MINKKINEN Suvi F

9 LAT – LATVIA

9-1 r RASTORGUJEVS Andrejs M

9-2 g BENDIKA Baiba F

10 SUI – SWITZERLAND 4

10-1 r HARTWEG Niklas M

10-2 g HAECKI-GROSS Lena F

11 USA – UNITED STATES

11-1 r WRIGHT Campbell M

11-2 g IRWIN Deedra F

12 UKR – UKRAINE

12-1 r PIDRUCHNYI Dmytro M

12-2 g MERKUSHYNA Anastasiya F

13 EST – ESTONIA 5

13-1 r ZAHKNA Rene M

13-2 g KUELM Susan F

14 CZE – CZECHIA

14-1 r MARECEK Jonas M

14-2 g DAVIDOVA Marketa F

15 MDA – MOLDOVA

15-1 r MAKAROV Maksim M

15-2 g GHILENKO Alla F

16 CAN – CANADA 6

16-1 r RUNNALLS Adam M

16-2 g LUNDER Emma F

17 POL – POLAND

17-1 r ZAWOL Marcin M

17-2 g SIDOROWICZ Natalia F

18 SVK – SLOVAKIA

18-1 r SKLENARIK Tomas M

18-2 g REMENOVA Maria F

19 LTU – LITHUANIA 7

19-1 r STROLIA Vytautas M

19-2 g KOCERGINA Natalja F

20 ROU – ROMANIA

20-1 r SHAMAEV Dmitrii M

20-2 g TOLMACHEVA Anastasia F

21 KOR – KOREA

21-1 r LAPSHIN Timofei M

21-2 g AVVAKUMOVA Ekaterina F

22 KAZ – KAZAKHSTAN 8

22-1 r MUKHIN Alexandr M

22-2 g VISHNEVSKAYA-SH. Galina F

23 BUL – BULGARIA

23-1 r TODEV Blagoy M

23-2 g DIMITROVA Valentina F

24 CRO – CROATIA

24-1 r CRNKOVIC Kresimir M

24-2 g KOZICA Anika F

25 JPN – JAPAN 9

25-1 r TACHIZAKI Mikito M

25-2 g SATO Aoi F

26 AUS – AUSTRALIA

26-1 r BRADFORD Noah M

26-2 g MORTON Darcie F

27 BEL – BELGIUM

27-1 r CLAUDE Florent M

27-2 g LIE Lotte F

28 GRE – GREECE 10

28-1 r ANGELIS Apostolos M

28-2 g CHARALAMPIDOU Konstantina F

