Calendario Mondiale Superbike 2024: le date e il programma di tutti i GP

La trentasettesima edizione del Mondiale Superbike comincerà nell’imminente fine settimana da Phillip Island, in Australia. Si tratta del principio di una stagione che propone molti temi interessanti, a cominciare dai tanti cambiamenti legati al regolamento sportivo (su tutti il peso minimo combinato moto-pilota).

La regola ad personam contro Alvaro Bautista annacquerà il dominio dello spagnolo e della Ducati? Peraltro, i suoi avversari principali hanno cambiato colori. Toprak Razgatlioglu ha lasciato Yamaha e scommesso sulla Bmw, venendo sostituito da Jonathan Rea. Il veterano britannico ha dunque abbandonato Kawasaki, cercando il rilancio proprio a Iwata.

Ambiziosa la pattuglia italiana, capitanata da Nicolò Bulega, nuovo compagno di squadra di Bautista nel team Ducati ufficiale, e Andrea Locatelli (affiancato a Rea in Yamaha). C’è curiosità per capire quale può essere il livello del rientrante Andrea Iannone, al quale è stata affidata una Panigale V4R dal Team GoEleven.

Per quanto riguarda la stagione, sono previsti 12 appuntamenti, destinati a tramutarsi in 36 gare (24 su distanza piena e 12 Superpole race). Chiusura a fine ottobre. Due i weekend in Italia. Il primo a Misano Adriatico (14-16 giugno), il secondo nella novità assoluta di Cremona (20-22 settembre).

SUPERBIKE – CALENDARIO MONDIALE 2024

1) AUSTRALIA – 24-25 febbraio (Phillip Island)

2) CATALOGNA – 23-24 marzo (Montmelò)

3) OLANDA – 20-21 aprile (Assen)

4) EMILIA ROMAGNA – 15-16 giugno (Misano)

5) REGNO UNITO – 13-14 luglio (Donington)

6) CECHIA – 20-21 luglio (Most)

7) PORTOGALLO – 10-11 agosto (Algarùve)

8) UNGHERIA – 24-25 agosto (Balaton)

9) FRANCIA – 7-8 settembre (Magny-Cours)

10) ITALIA – 21-22 settembre (Cremona)

11) ARAGONA – 28-29 settembre (Alcañiz)

12) SPAGNA – 19-20 ottobre (Jerez)