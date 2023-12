Superbike, tutti gli italiani iscritti al Mondiale 2024: torna Iannone dopo la squalifica, 6 azzurri in griglia

Quando mancano poco meno di due mesi al Gran Premio inaugurale di Phillip Island, è giunto il momento di fare un punto della situazione per quanto riguarda la griglia provvisoria del Mondiale Superbike 2024. Il mercato piloti di quest’anno ha riservato numerosi colpi di scena e trasferimenti di grande impatto, che hanno coinvolto in parte anche la truppa azzurra presente nella massima categoria riservata alle derivate di serie.

Rispetto ai cinque piloti italiani impegnati a tempo pieno nell’ultimo campionato, il Bel Paese potrà contare nel 2024 su un elemento in più per un totale di sei centauri nella griglia della Superbike. In realtà debutteranno nella categoria ben due new entry, mentre Lorenzo Baldassarri esce di scena dopo una sola stagione (molto negativa) tornando in Supersport.

Partiamo però dalle conferme, ovvero Andrea Locatelli nel team ufficiale Yamaha (con Jonathan Rea come nuovo compagno) e Danilo Petrucci sulla Panigale V4 R del team Barni Spark. Dopo tre anni con Motocorsa Racing, Axel Bassani ha invece deciso di allontanarsi dall’orbita Ducati accettando l’offerta della Kawasaki per sostituire Rea al fianco di Alex Lowes nel team factory.

Un effetto domino che ha liberato un posto in Motocorsa Racing, occupato successivamente da Michael Ruben Rinaldi. Il 27enne romagnolo infatti non è stato confermato dal Team Aruba Ducati, che ha scelto di puntare sul dominatore del Mondiale Supersport 2023 Nicolò Bulega per affiancare il campione iridato in carica Alvaro Bautista. Da segnalare infine il ritorno alle gare di Andrea Iannone (con la Ducati del team GoEleven) dopo la squalifica di quattro anni per doping.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo

