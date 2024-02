Calendario Coppa del Mondo biathlon Oslo-Holmenkollen 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 29 febbraio al 3 marzo torna in scena la Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024. Dopo i Mondiali di Nove Mesto (Repubblica Ceca), riprende il massimo circuito internazionale con la settima tappa in programma sulle nevi di Oslo-Holmenkollen (Norvegia). Si dovranno ricaricare le pile in vista degli ultimi appuntamenti di questa stagione per definire le posizioni in classifica generale di specialità.

In casa Italia fari puntati su Lisa Vittozzi. La sappadina, strepitosa protagonista nella rassegna iridata menzionata, vuole essere della partita per il successo della Sfera di Cristallo (generale). Ne ha tutte le possibilità la biathleta nostrana, in splendida forma nel corso delle gare mondiali e desiderosa di dare un seguito a quanto accaduto.

Squadra azzurra che dovrà fare a meno di Dorothea Wierer. La campionessa altoatesina ha annunciato nel corso dei Mondiali che avrebbe concluso la sua annata con il termine della competizione a Nove Mesto. Uno stop utile anche per capire se proseguire nella sua attività agonistica o meno. Sul versante maschile si confida in un Tommaso Giacomel, in cerca di equilibrio al poligono, perché la forma c’è dal punto di vista atletico.

La settima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024 a Oberhof (Germania) sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su Eurovision Sports Live. OA Sport seguirà l’appuntamento con le proprie DIRETTE LIVE testuali.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON OSLO-HOLMENKOLLEN 2024

Giovedì 29 febbraio

Ore 14.15 15km Individuale donne – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Venerdì 1° marzo

Ore 14.15 20km Individuale uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Sabato 2 marzo

Ore 13.20 12.5km Mass Start donne – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Ore 15.20 Mass Start uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Domenica 3 marzo

Ore 12.45 Single Mixed Relay – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Ore 14.45 Staffetta mista – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON OSLO-HOLMENKOLLEN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN ed Eurovision Sports Live.

Diretta testuale: OA Sport