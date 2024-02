Calcio, incredibile rimonta del Lecce: due gol nel recupero e Fiorentina k.o. 3-2

La 23a giornata di Serie A si apre con una partita incredibile al “Via del Mare” di Lecce. I salentini tornano alla vittoria dopo sei partite di astinenza vincendo con una contro rimonta da urlo per 3-2 contro la Fiorentina e salendo a 24 punti in classifica, facendo un triplo passo notevole verso la salvezza.

Il primo tempo è dominato dalla squadra di D’Aversa che ci mette intensità e pressing nel recupero palla, contro una Fiorentina che tiene il pallone e va sotto ritmo. La squadra pugliese trova il gol del vantaggio al 17° minuto con la punizione di Rémi Oudin su un fallo conquistato da Almqvist e approfittando di una barriera rivedibile da parte della Viola.

Nel secondo tempo Italiano cambia tre giocatori all’intervallo e la Fiorentina lievita: il pareggio arriva presto con un bel destro dal limite dell’area del neo-entrato Mandragora e trova il sorpasso con un gol di rapida di Beltran su un errore in disimpegno del portiere Falcone.

Nel finale succede di tutto: Belotti in torsione colpisce una traversa e Nico Gonzalez si mangia il gol del 3-1 davanti alla porta, mentre nel recupero Nzola regala il pallone a Piccoli con un intervento maldestro di testa e il Lecce pareggia al 90°. Sulla ripartenza da centrocampo la squadra di casa riparte alla massima velocità e Dorgu con un bellissimo destro a giro regala l’apoteosi ai giallorossi: è crisi per la Fiorentina che rimane a 34 punti e con zero vittorie nel 2024.