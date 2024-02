Calcio femminile: quando riprende la Serie A? Si riparte a marzo, prima la Coppa Italia

La regular season della Serie A 2023-2024 di calcio femminile è terminata lo scorso fine settimana. Le diciotto giornate disputate fino a questo momento hanno certificato la leadership della Roma, squadra detentrice del titolo capace di chiudere con ben otto punti di vantaggio rispetto alla Juventus, seconda della classe.

Esattamente come successo lo scorso anno, nel massimo Campionato comincerà adesso una seconda fase, in cui i dieci team verranno suddivisi in due gruppi: poule scudetto e poule salvezza. Nel primo raggruppamento saranno presenti Roma, Juventus. Fiorentina, Sassuolo e Inter. Nel secondo invece Milan, Como, Sampdoria, Napoli e Pomigliano.

Ma quando riprenderanno le partite? Stando a quanto già indicato dalla FIGC, la Serie A ripartirà tra poco meno di un mese, precisamente il 16 e il 17 marzo, per poi concludersi nel weekend del 18 e de 19 maggio.

Prima però andranno in scena le semifinali di Coppa Italia: domenica 3 marzo si disputeranno infatti Milan-Roma e Fiorentina-Juventus, mentre le gare di ritorno si svolgeranno il fine settimana successivo.