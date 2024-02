Calcio femminile: pari tra Milan e Fiorentina in Serie A. L’inter cade contro il Como, Napoli ancora sconfitto

Vanno in archivio le prime tre partite della quindicesima giornata valida per il Campionato di Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Un sabato contrassegnato dal big match tra Milan e Fiorentina, terminato con un 2-2 che non permette alla Viola di effettuare il sorpasso sulla Juve (impegnata domani nella super sfida contro la capolista Roma), rimanendo così terza a un punto di distanza dalle bianconere.

Una trasferta non facile per le toscane, le quali si sono trovate di fronte delle avversarie arrembanti, soprattutto nei primi quarantacinque minuti. A rompere gli indugi è infatti Dubcova, brava a trovare il goal del vantaggio al 15′ con un tapin vincente. La Fiorentina trova subito una buona reazione, pareggiando i conti al 21′ con Janogy che inforca di testa. Tuttavia il gioco delle ospiti va a singhiozzo, e ad approfittarne sono le padrone di casa che, in fiducia, mettono di nuovo il muso davanti al 40′ grazie alla girata di Staskova da dentro area.

All’uscita dei blocchi la Viola ha più garra: la squadra del giglio insiste, crea e finalizza al 51′ con Agard, rapida a trovare il guizzo nella mischia da uno sviluppo di calcio d’angolo. Ma pur rendendosi pericolose almeno per due volte nelle battute finali, le ragazze seguite da De La Fuente si devono accontentare del pari.

Frena invece l’Inter, caduta al cospetto di un Como ferito nell’orgoglio che dopo ben quattro sconfitte consecutive passa per 3-2 al termine di una disputa emozionante, caratterizzata da un continuo testa a testa. Ad aprire le marcature sono le nerazzurre, sfruttando il rigore trasformato da Magull al 27′. La reazione delle comasche arriva dopo appena quattro minuti per merito di Kajan, la stessa troverà poi il raddoppio dopo due 120 secondi dal’inizio della ripresa.

Anche in questo caso la gioia dura poco. Al 50′ infatti Cambiaghi riporta la partita in parità. Ma la fame di Como si manifesta al 71′, quando Karlenas di testa scavalca Cetinja, trovando il 3-2. Ci sarà tempo anche per l’occasione del 4-2, sprecata di un soffio dalla neo entrata Pastrenge, il cui tiro finisce alto. In virtù del risultato odierno l’Inter rimane ferma a quota 23, mentre il Como smuove finalmente la classifica portandosi a 18 punti.

Ancora un brutto K.O infine per il fanalino di coda Napoli che, nella partita delle 12:30, ha dovuto cedere il passo al Sassuolo per 2-0 in un incontro completamente a senso unico: succede in realtà tutto nel secondo tempo: al minuto 62′ infatti un autogol di Di Bari porta in vantaggio le emiliane, le quali falliscono poi un rigore con Sabatino. Dopo il raddoppio di Pledrup siglato al 79′, le padrone di casa sbagliano anche il secondo penalty, fermando soltanto a due il conto delle reti segnate.

Domani, alle ore 16:00, andrà in scena l’attesissimo scontro tra Roma e Juventus.