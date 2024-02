Basket, la Virtus Bologna ospita il Valencia in Eurolega. I bianconeri vogliono riscattare il ko contro l’AS Monaco

A distanza di due settimane dall’ultimo impegno in Eurolega per fare spazio prima alla Coppa Italia e poi alle Qualificazioni agli Europei 2025, la Virtus Bologna torna a calcare il palcoscenico della massima competizione continentale per club affrontato il Valencia nella ventisettesima giornata della regular season 2023-2024 – palla a due alle ore 20:30 alla Segafredo Arena.

Le V-nere puntano a riscattare il ko rimediato nell’ultima uscita europea contro l’AS Monaco (78-81), che non ha però compromesso totalmente la graduatoria dei bolognesi: la classifica è molto corta infatti, con i bianconeri appaiati ad AS Monaco e Panathinaikos al terzo posto con 16-10 di record. Coach Luca Banchi dovrà ritrovare la fluidità offensiva di Tornike Shengelia, sfruttando ancora una volta l’esperienza di un veterano come Marco Belinelli capace di segnare 21 punti nella sconfitta contro i monegaschi.

L’allenatore toscano – impegnato anch’egli con la sua Lettonia nelle Qualificazioni ad EuroBasket 2025 – ha ricevuto buoni segnali dai giocatori scesi in campo con le rispettive Nazionali come lo stesso Shengelia oppure il danese ‘Iffe’ Lundberg passando infine dal nostro Alessandro Pajola tra i protagonisti del doppio successo azzurro contro Turchia ed Ungheria. Per la Virtus Bologna anche la voglia di cancellare la Coppa Italia, con i felsinei estromessi nei quarti di finale per mano dell’Unahotels Reggio Emilia.

Il Valencia cerca invece conferme per rimanere nella parte alta della classifica: gli spagnoli, infatti, occupano la nona posizione con 13-13 di record che in questo momento gli garantirebbe l’accesso ai play-in. La squadra iberica ha già sorpreso all’andata gli emiliani (79-71), tra le cui fila troviamo anche due ex del nostro Campionato ovvero Semi Ojeleye – che ha difeso i colori della Virtus, miglior realizzatore del Valencia finora con 13.3 punti di media – ma anche Brandon Davies transitato dall’Olimpia Milano al pari di Kevin Pangos arrivato pochi mesi fa dopo aver salutato i campioni d’Italia.

Sotto il ferro va tenuto d’occhio il centro Damien Inglis (4.6 rimbalzi a partita), mentre i palloni verranno smistati dalle mani di Chris Jones – playmaker statunitense di passaporto armeno che viaggia a 4.6 assist a partita, con un passato anche all’ASVEL Villeurbanne senza però aver mai provato l’esperienza in NBA.