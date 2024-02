Calcio femminile: la Roma vince ancora in Serie A! Giacinti strappazza il Sassuolo nel turno infrasettimanale

La capolista non si ferma. Il turno infrasettimanale della Serie A 2023-2024 di calcio femminile si apre con la quarta vittoria consecutiva della Roma che, in tra le mura amiche, ha archiviato grazie a una super Giacinti la pratica Sassuolo con il risultato di 3-0, volando momentaneamente a +11 dalla Juventus.

Un match che si mette subito in discesa per le padrone di casa, abili ad aprire le marcature già all’ottavo giro di orologio con Giacinti che, atterrata in area da Passeri, spiazza Lonni su calcio di rigore. La Numero 9 raddoppia poi tre minuti dopo, servendosi di un lancio al bacio di Giugliano con cui calcia in porta e imbatte in rete dopo un tentativo di respinta da parte di Lonni timbrando il suo goal numero 200 nel massimo Campionato.

Ma l’attaccante vuole incidere ancora, e lo dimostra al 51′ della seconda frazione quando, approfittando di un errore di disimpegno da parte delle avversarie, conquista il pallone con un intervento arrivando a tu per tu con il portiere e mettendo a referto una tripletta dai contorni storici. Nelle battute finali ci sarà pure la possibilità del 4-0 con un sinistro di Pilgrim, prontamente respinto dal portiere.

Nell’ultimo turno di Regular Season la Roma affronterà la Fiorentina. Un test interessante prima della seconda fase.