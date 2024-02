Break dance, tre B-Girl azzurre tra le 40 partecipanti alle Olympic Qualifier Series!

La World Dance Sport Federation, federazione mondiale di danza sportiva, sotto la cui egida rientra la break dance, ha rilasciato la lista definitiva degli atleti che avranno diritto a prendere parte alle Olympic Qualifier Series, manifestazione che metterà in palio 7 pass per genere per i Giochi di Parigi 2024.

Saranno 40 B-Boys ed altrettante B-Girls a contendersi le ultime carte olimpiche: a definire la classifica delle Olympic Qualifier Series saranno le due tappe in programma, previste dal 16 al 19 maggio a Shanghai, in Cina, e dal 20 al 23 giugno a Budapest, in Ungheria.

L’Italia al momento non ha atleti qualificati alle Olimpiadi e purtroppo nel settore maschile non ci saranno azzurri a Parigi, in quanto non ci saranno italiani nelle Olympic Qualifier Series, mentre nel settore femminile saranno tre le azzurre in gara per i 7 pass olimpici, ovvero B-Girl Anti, B-Girl Alessandrina e B-Girl Spidergirl.

