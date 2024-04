Pentathlon, Maria Lea Lopez e Giorgio Micheli sesti nella staffetta mista della Coppa del Mondo di Budapest vinta dal Messico

La staffetta mista della terza tappa della Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno, andata in scena a Budapest, in Ungheria, vede l’Italia di Maria Lea Lopez (Carabinieri) e Giorgio Micheli (Fiamme Oro) chiudere al sesto posto con 1313 punti.

Successo per il Messico, con la coppia formata da Mayan Oliver e Manuel Padilla prima con 1408 punti, con un ampio margine sulla Francia di Brice Loubet e Louison Cazaly, seconda a quota 1374, mentre chiudono al terzo posto i padroni di casa magiari Blanka Guzi e Gergely Regos con 1372.

La quarta ed ultima tappa della Coppa del Mondo si disputerà a Sofia, in Bulgaria, dall’8 al 13 maggio, alla quale seguirà la finale, in programma ad Ankara, in Turchia, dal 22 al 26 maggio. Dopo tre tappe gli azzurri qualificati per la finale sono cinque, ovvero Elena Micheli (Carabinieri), Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Matteo Cicinelli (Carabinieri).

STAFFETTA MISTA COPPA DEL MONDO BUDAPEST 2024

1 PADILLA MANUEL / OLIVER MAYAN – MESSICO 1408

2 LOUBET BRICE / CAZALY LOUISON – FRANCIA 1374

3 REGOS GERGELY / GUZI BLANKA – UNGHERIA 1372

4 ABDELMAKSOUD SALMA / ELGENDY AHMED – EGITTO 1365

5 KASPERCZAK KAMIL / KARBOWNIK MALGORZATA – POLONIA 1333

6 MICHELI GIORGIO / LOPEZ MARIA LEA – ITALIA 1313

7 STEINBOCK DANIEL / JAWAID MARLENA – SVEZIA 1309

8 TUMA MATOUS / KRENKOVA KAROLINA – REPUBBLICA CECA 1306

9 ZHANG LINBIN / ZHANG MINGYU – CINA 1304

10 MATSUMOTO RYO / UCHIDA MISAKI – GIAPPONE 1278

11 BELL TRISTEN / FRENCH PHAELEN – STATI UNITI 1264

12 LANSKEY RHYS / JANSE VAN RENSBURG GENEVIEVE – AUSTRALIA 1231

13 SECHIDIS FILIPPOS / NIKA PINELOPI – GRECIA 1228

14 FITZSIMMONS KELLY / SCHULZ QUINN – CANADA 1212

15 TOVKAI OLEKSANDR / KUBRAK IRYNA – UCRAINA 1070