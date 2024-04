Olympic Qualifier Series, 19 gli azzurri in gara per un posto a Parigi 2024 tra arrampicata, break dance e skateboard

L’ultima chiamata per Parigi 2024 per quattro discipline, ovvero arrampicata sportiva, break dance, skateboard e BMX freestyle, passerà per le Olympic Qualifier Series, che si svolgeranno in due tappe, tra Shanghai (16-19 maggio) e Budapest (20-23 giugno).

L’Italia non sarà presente nella BMX freestyle, mentre saranno 19 gli azzurri in gara tra arrampicata sportiva, break dance e skateboard: Beatrice Colli, Giulia Randi, Ludovico Fossali, Gianluca Zodda ed Alessandro Boulos (arrampicata sportiva – speed), Laura Rogora, Camilla Moroni, Giorgia Tesio, Filip Schenk, Stefano Ghisolfi, Giorgio Tomatis e Marcello Bombardi (arrampicata sportiva – boulder & lead), Antilai Sandrini, Alessandra Chillemi e Chiara Ceseri (break dance), Alex Sorgente, Alessandro Mazzara e Lucrezia Zarattini (skateboard – street), ed Agustin Lautaro Aquila (skateboard – park).

Per quanto riguarda le discipline in cui saranno protagonisti gli italiani, nell’arrampicata sportiva e nella break dance saranno in palio un massimo di 50 punti in ciascuna delle due tappe, mentre nello skateboard queste due manifestazioni avranno un peso di 2/3 sul totale, mentre per 1/3 conteranno le competizioni precedenti.

Saranno assegnati, sia per gli uomini che per le donne, nell’arrampicata sportiva 5 pass nello speed e 10 nel boulder & lead, e nella break dance 7 carte olimpiche. Nello skateboard, infine, il ranking finale verrà chiuso lunedì 24 giugno, all’indomani della tappa di Budapest.