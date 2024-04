Giovanni Malagò: “Se Jannik Sinner farà bene a Parigi 2024 potrebbe essere il prossimo portabandiera”

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, è stato intervistato da Fabio Fazio a “Che Tempo che fa“, su Nove, ed ha parlato delle imminenti Olimpiadi di Parigi 2024, soffermandosi sui motivi per i quali Jannik Sinner non è stato nominato portabandiera, per poi rassicurare sulle tempistiche dei lavori in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

I motivi che hanno portato a non scegliere Jannik Sinner come portabandiera: “C’è una regola non scritta che chi porta il tricolore debba aver vinto un oro olimpico, Jannik non ha nemmeno mai partecipato ad un’Olimpiade e su questo tema la miglior risposta l’ha data lui. Poi, se fa un grande risultato a Parigi, magari sarà il prossimo alfiere, Come popolarità è nella stratosfera, ma anche lo sport italiano è tanta roba negli ultimi anni“.

Sulla conclusione dei lavori per Milano-Cortina 2026 il numero 1 dello sport italiano afferma: “Siamo partiti con grande ritardo, ci si sono messi prima il Covid e poi i cambi di Governo a raffica, con interlocutori sempre diversi. Si ricomincia sempre daccapo, ma recuperiamo giorno dopo giorno. Arriveremo in tempo, ma all’ultimo, nella miglior tradizione del Paese, comunque saranno le migliori Olimpiadi Invernali di sempre“.