Brasile-Iran oggi in tv, Mondiali beach soccer 2024: orario semifinale, tv, streaming

I Mondiali 2024 di beach soccer entreranno nel vivo a Dubai (Emirati Arabi Uniti) oggi, sabato 24 febbraio: alle ore 15.00 italiane nella prima semifinale si affronteranno il Brasile e l’Iran. La vincente sfiderà nell’ultimo atto la vincente di Italia-Bielorussia.

I match Brasile-Iran ed Italia-Bielorussia, validi per i Mondiali 2024 di beach soccer in corso a Dubai, saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Rai Play e da FIFA+, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale soltanto per la partita dell’Italia.

CALENDARIO MONDIALI BEACH SOCCER 2024

Sabato 24 febbraio 2024

15.00 Semifinali, Brasile-Iran – Diretta tv su Rai Sport HD

16.30 Semifinali, Italia-Bielorussia – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA MONDIALI BEACH SOCCER: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD per Brasile-Iran ed Italia-Bielorussia.

Diretta streaming: Rai Play e FIFA+ per Brasile-Iran ed Italia-Bielorussia.

Diretta Live testuale: OA Sport per Italia-Bielorussia.