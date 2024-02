Bob a 2, senza Johannes Lochner a Altenberg vince Adam Ammour. Francesco Friedrich in vetta alla generale

Adam Ammour non si ferma e si aggiudica anche la tappa di Altenberg (Germania) valevole come settimo appuntamento della Coppa del Mondo di bob a 2 del 2024. Sul budello teutonico, com’è ben noto, non era al via Johannes Lochner dopo un infortunio al collo, per cui tutto viene ribaltato a livello di classifica generale. Ad ogni modo la gara si chiude una ennesima doppietta tedesca.

Adam Ammour domina la scena con il tempo complessivo di 1:54.41 (55.71 e 55.70) con un vantaggio di 18 centesimi su Francesco Friedrich (55.65 e 55.94) che era al comando dopo la prima manche. Nella seconda qualche errore di troppo costa a caro prezzo al fuoriclasse tedesco. Completa il podio il sud-coreano Kim Jinsu (55.93 e 56.09) a 61 centesimi.

Quarta posizione per lo svizzero Cedric Follador (56.09 e 56.13) a 81 centesimi, quinta per il lettone Emils Cipulis (56.02 e 56.29) a 90, mentre è sesto il tedesco Christoph Hafer (56.31 e 56.05) a 95.

Settimo l’austriaco Markus Treichl (56.26 e 56.21) a 1.06, ottavo lo statunitense Frank Del Duca (56.32 e 56.25) a 1.16, nono il nostro Patrick Baumgartner (56.33 e 56.26) a 1.18, quindi completa la top10 lo svizzero Simon Friedli (56.36 e 56.31) a 1.26. Non ha concluso la prima manche, invece, l’equipaggio di Mattia Variola.

A questo punto la classifica generale vede al comando Francesco Friedrich con 1450 punti, con Johannes Lochner che rimane fermo a quota 1302. Terzo Michael Vogt con 1211, mentre Adam Ammour si porta in scia con 1210. La Coppa del Mondo di bob si prende una pausa. Nel corso dei due prossimi fine settimana saranno di scena i Campionati Mondiali di Winterberg, mentre l’ultima tappa della stagione si terrà a Lake Placid (Stati Uniti) nel weekend del 22-23 marzo.