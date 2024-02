Biathlon, super Italia ad Arber! Hannah Auchentaller svetta nella Sprint, 3ª Sara Scattolo

Un inizio di grande rilievo per l’Italia nella tappa di IBU Cup ad Arber (Germania). Il circuito cadetto del biathlon, messi in archivio gli Europei di Brezno-Osrblie (Slovacchia), volge lo sguardo all’appuntamento teutonico. Quattro gare in programma, ovvero quattro sprint (due per sesso).

Nell’accoppiata odierna, la prima prova dei 7.5 km femminili è stata vinta da una grande Hannah Auchentaller. L’azzurra, trovando lo zero nelle serie di tiro, si è imposta con il crono di 24:02.6 precedendo la norvegese Emilie Ågheim Kalkenberg (0+2) di 26.6 e l’altra italiana Sara Scattolo (0+1) di 29.6. Squadra femminile, dunque, sontuosa nella specialità dei due poligoni.

Fa piacere prendere atto dell’ottimo riscontro di Auchentaller in una stagione complicata per alcuni problemi fisici da cui l’atleta nostrana ha fatto fatica a riprendersi. Si spera che con questo risultato ci sia un cambiamento di “spartito”.

Poco fuori la top-10 la terza italiana in gara, ovvero Beatrice Trabucchi, che ha terminato a 1:02.8, pagando due errori nella serie a terra. Più indietro le altre due azzurre presenti: Linda Zingerle ha terminato 27ª a 1:59.7 (1+1), mentre Martina Trabucchi si è classificata 42ª a 3:10.6 (3+2), non avendo una buona prestazione al poligono. Alle 14.30 inizierà la 10km Sprint maschile.

