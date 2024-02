Biathlon, startlist staffetta maschile Mondiali 2024: orario, programma, tv, streaming, il quartetto dell’Italia

Domani, sabato 17 febbraio, proseguiranno a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, i Mondiali 2024 di biathlon: la seconda gara della penultima giornata sarà la staffetta 4×7.5 km maschile delle ore 16.30, che vedrà al via 24 quartetti.

Confermata la formazione dell’Italia che ha raccolto due podi in stagione in Coppa del Mondo: Elia Zeni in apertura, Didier Bionaz nella seconda frazione, Lukas Hofer in terza, ed infine Tommaso Giacomel in chiusura. Sono terminati dunque, i Mondiali di Patrick Braunhofer, che non si è qualificato alla mass start.

La diretta tv della staffetta 4×7.5 km maschile sarà fruibile su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now ed Eurovision Sport, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI BIATHLON NOVE MESTO

Sabato 17 febbraio 2024

Ore 16.30: staffetta 4×7.5 km maschile Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca)

STARTLIST MONDIALI BIATHLON

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r LAEGREID Sturla Holm

1-2 g BOE Tarjei

1-3 y BOE Johannes Thingnes

1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad

2 GER – GERMANY

2-1 r STRELOW Justus

2-2 g KUEHN Johannes

2-3 y NAWRATH Philipp

2-4 b DOLL Benedikt

3 FRA – FRANCE

3-1 r PERROT Eric

3-2 g CLAUDE Fabien

3-3 y JACQUELIN Emilien

3-4 b FILLON MAILLET Quentin

4 ITA – ITALY 2

4-1 r ZENI Elia

4-2 g BIONAZ Didier

4-3 y HOFER Lukas

4-4 b GIACOMEL Tommaso

5 SWE – SWEDEN

5-1 r BRANDT Viktor

5-2 g NELIN Jesper

5-3 y PONSILUOMA Martin

5-4 b SAMUELSSON Sebastian

6 AUT – AUSTRIA

6-1 r KOMATZ David

6-2 g EDER Simon

6-3 y LEITNER Felix

6-4 b JAKOB Patrick

7 SUI – SWITZERLAND 3

7-1 r BURKHALTER Joscha

7-2 g STALDER Sebastian

7-3 y FINELLO Jeremy

7-4 b HARTWEG Niklas

8 SLO – SLOVENIA

8-1 r DOVZAN Miha

8-2 g FAK Jakov

8-3 y PLANKO Lovro

8-4 b VIDMAR Anton

9 CZE – CZECHIA

9-1 r MIKYSKA Tomas

9-2 g KRCMAR Michal

9-3 y MARECEK Jonas

9-4 b HORNIG Vitezslav

10 FIN – FINLAND 4

10-1 r RANTA Jaakko

10-2 g INVENIUS Otto

10-3 y SEPPALA Tero

10-4 b HIIDENSALO Olli

11 UKR – UKRAINE

11-1 r PRYMA Artem

11-2 g PIDRUCHNYI Dmytro

11-3 y NASYKO Denys

11-4 b DUDCHENKO Anton

12 KAZ – KAZAKHSTAN

12-1 r MUKHIN Alexandr

12-2 g KIREYEV Vladislav

12-3 y DYUSSENOV Asset

12-4 b AKIMOV Nikita

13 ROU – ROMANIA 5

13-1 r SHAMAEV Dmitrii

13-2 g COLTEA George

13-3 y BUTA George

13-4 b FLORE Raul

14 USA – UNITED STATES

14-1 r BONACCI Vincent

14-2 g DOHERTY Sean

14-3 y WRIGHT Campbell

14-4 b BROWN Jake

15 LAT – LATVIA

15-1 r BIRKENTALS Renars

15-2 g MISE Edgars

15-3 y PATRIJUKS Aleksandrs

15-4 b RASTORGUJEVS Andrejs

16 LTU – LITHUANIA 6

16-1 r KAUKENAS Tomas

16-2 g STROLIA Vytautas

16-3 y FOMIN Maksim

16-4 b MACKINE Jokubas

17 POL – POLAND

17-1 r BADACZ Konrad

17-2 g NEDZA-KUBINIEC Andrzej

17-3 y GUNKA Jan

17-4 b ZAWOL Marcin

18 BUL – BULGARIA

18-1 r TODEV Blagoy

18-2 g SINAPOV Anton

18-3 y ZASHEV Vasil

18-4 b VASILEV Konstantin

19 MDA – MOLDOVA 7

19-1 r USOV Mihail

19-2 g MAGAZEEV Pavel

19-3 y MAKAROV Maksim

19-4 b USOV Andrei

20 BEL – BELGIUM

20-1 r CLAUDE Florent

20-2 g BEAUVAIS Cesar

20-3 y MACKELS Marek

20-4 b PETITJACQUES Julien

21 EST – ESTONIA

21-1 r ZAHKNA Rene

21-2 g SIIMER Kristo

21-3 y KULBIN Jakob

21-4 b RAENKEL Raido

22 CAN – CANADA 8

22-1 r GOW Christian

22-2 g PLETZ Logan

22-3 y BORGLUM Haldan

22-4 b RUNNALLS Adam

23 KOR – KOREA

23-1 r STARODUBETS Aleksandr

23-2 g LAPSHIN Timofei

23-3 y CHOI Dujin

23-4 b KANG Yoonjae

24 SVK – SLOVAKIA

24-1 r SKLENARIK Tomas

24-2 g CESNEK Damian

24-3 y BADAN Matej

24-4 b KAZAR Mate