Perché Sarrazin non ci sarà nella discesa di Kvitfjell: infortunio per il francese

Cyprien Sarrazin è stato uno dei grandi protagonisti della stagione di velocità. Il francese ha infatti vinto ben quattro gare nella Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino (discesa di Bormio, superG di Wengen, due discese a Kitzbuehel) ed è salito sul podio per sei volte (da aggiungere i due secondi posti ottenuti nelle discese di Wengen). Il nome del transalpino è nuovo sulla scena internazionale, visto che prima di questa annata agonistica era un gigantista di medio livello (con all’attivo un secondo posto nel gigante dell’Alta Badia nel 2019).

Cyprien Sarrazin è in lotta con lo svizzero Marco Odermatt per la conquista della Coppa del Mondo di discesa libera, visto che i due sono separati da appena sei punti in vantaggio dell’elvetico (516 contro 510). Sarebbe più corretto usare il passato, perché il 29enne si è infortunato oggi durante la prova cronometrata della discesa di Kvitfjell.

Il francese è finito a terra dopo una ventina di secondi sulla pista norvegese e, dopo i primi accertamenti svolti in ospedale, è emerso un problema al polpaccio sinistro. L’atleta non potrà dunque disputare la discesa e il superG in programma nel fine settimana sulla Olympiabakken. Ormai la lotta per la Sfera di Cristallo di specialità sembra essersi risolta in favore di Odermatt (già padrone della generale), visto che dopo l’appuntamento in terra scandinava si dovrà disputare soltanto la gara delle finali di Saalbach.