Biathlon, Mondiali Youth Otepaa 2024: nella mass start 60 maschile quinto posto per Michele Carollo

Si concludono ad Otepaa, in Estonia, le gare individuali dei Mondiali youth 2024 di biathlon: nella giornata odierna in programma le mass start 60: in casa Italia, oltre al bronzo di Carlotta Gautero nella 9 km femminile, si registra il quinto posto di Michele Carollo nella 12 km maschile.

Nella 12 km youth maschile successo del norvegese Kasper Kalkenberg (20/20 al tiro) in 31’36″4, davanti al padrone di casa estone Jakob Kulbin (nessun errore al poligono), d’argento a 37″4, ed all’altro norvegese Oliver Alm (2 bersagli mancati), di bronzo a 38″8.

Tra gli azzurrini il migliore è Michele Carollo (2 errori al primo poligono), quinto a 1’28″2, mentre Nicola Giordano (5 bersagli mancati complessivamente) si classifica 13° a 2’32″0, infine Davide Cola (5 errori totali) termina 45° a 4’26″0, dopo che la giuria ha tolto 22″0 al suo tempo totale per un problema tecnico al poligono.