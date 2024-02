Biathlon, Johannes Thingnes Boe domina la mass start dei Mondiali. 15° Tommaso Giacomel

Cala il sipario sui Mondiali 2024 di biathlon: a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, va in scena l’ultima gara del programma iridato, la 15 km mass start maschile, che premia il norvegese Johannes Thingnes Boe davanti al sorprendente lettone Andrejs Rastorgujevs ed al transalpino Quentin Fillon Maillet. Prova incolore dei due azzurri qualificati, fallosi al poligono: 15° Tommaso Giacomel, 19° Lukas Hofer.

La vittoria va al norvegese Johannes Thingnes Boe, che commette un errore al primo poligono, ricuce il gap nel secondo giro e poi fa 15/15 nelle altre tre serie al tiro, giungendo al traguardo in parata e conquistando l’oro in 34’50″2. Alle sue spalle il sorprendente lettone Andrejs Rastorgujevs, secondo a 15″1, che si mette al collo l’argento grazie alla pulizia al poligono con uno dei due 20/20 al tiro registrati in questa gara.

Gradino più basso del podio per il transalpino Quentin Fillon Maillet, terzo grazie ad un solo bersaglio mancato (nella terza serie), il quale arpiona il bronzo chiudendo a 33″0 dal vincitore. Resta giù dal podio il maggiore dei fratelli Boe, Tarjei, che paga due errori al tiro equamente distribuiti tra i due poligoni in piedi ed è quarto a 42″1. Nessun altro concorrente giunge al traguardo con meno di un minuto di ritardo.

Gara senza particolari sussulti per l’Italia, con i due azzurri qualificati per l’ultima gara iridata che non sono mai nel vivo della contesa a causa di una giornata fallosa al tiro: Tommaso Giacomel chiude 15° a 1’53″8 col 75% al poligono (15/20), mentre è 19° Lukas Hofer, il quale fa leggermente meglio in quanto a bersagli colpiti, attestandosi all’80% (16/20), accumulando un ritardo di 2’07″3.