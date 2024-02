Biathlon, Lukas Hofer fa 20/20 al tiro ed è nono nella pursuit dei Mondiali vinta da Johannes Thingnes Boe

Cinquina della Norvegia nella 12.5 km pursuit maschile dei Mondiali 2024 di biathlon in corso a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca: i tre uomini sul podio sono gli stessi della sprint, ma questa volta Johannes Thingnes Boe precede Sturla Holm Laegreid, mentre conquista un altro bronzo Vetle Sjaastad Christiansen. Alle loro spalle Johannes Dale-Skjevdal, quarto, e Tarjei Boe, quinto. In casa Italia gran nono posto di Lukas Hofer, mentre termina 20° Tommaso Giacomel. Più indietro Didier Bionaz, 32°, e Patrick Braunhofer, 48°.

Vince dunque Johannes Thingnes Boe (3 errori), che taglia il traguardo in solitaria in 32’36″0, precedendo Sturla Holm Laegreid (2 bersagli mancati nel primo poligono), secondo a 28″7, il quale nell’ultimo giro scavalca Vetle Sjaastad Christiansen (3 errori al tiro), terzo a 38″5. Alle loro spalle Johannes Dale-Skjevdal (3 errori tutti nella terza serie al tiro), quarto a 54″0, e Tarjei Boe (4 bersagli mancati nell’ultimo poligono), quinto a 1’20″9.

In casa Italia magnifica prestazione al tiro di Lukas Hofer, che fa 20/20 al poligono e risale fino al nono posto a 1’47″9, mettendo praticamente al sicuro la qualificazione alla mass start. Perde qualche posizione rispetto alla sprint Tommaso Giacomel, che chiude 20°, a causa di sei errori al tiro, a 3’27″0, così come scivola più indietro Didier Bionaz, anch’egli gravato di 6 bersagli mancati, 32° a 4’43″5, infine termina 48° Patrick Braunhofer (quattro errori tutti nella terza serie al tiro) a 6’42″2.