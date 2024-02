Biathlon, Lisa Vittozzi arpiona un argento di valore nell’inseguimento dei Mondiali!

Lisa Vittozzi interrompe il monopolio transalpino e sale sul secondo gradino del podio nella 10 km pursuit femminile dei Mondiali 2024 di biathlon: a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, l’azzurra si mette al collo la medaglia d’argento grazie al 19/20 al tiro (errore al 18° colpo dopo 17 bersagli centrati), chiudendo tra le francesi Julia Simon, che bissa l’oro della sprint, Justine Braisaz-Bouchet, terza dopo l’argento della 7.5 km, e Sophie Chauveau, che chiude nuovamente in quarta piazza. In casa Italia arrivano anche il 21° posto di Dorothea Wierer, il 23° di Samuela Comola, ed il 33° di Michela Carrara.

Bis iridato per la transalpina Julia Simon, che dopo la vittoria nella sprint conquista anche la pursuit odierna con il 19/20 al poligono vincendo in 29’54″8, ma alle sue spalle ad infrangere il dominio transalpino è l’azzurra Lisa Vittozzi, che a sua volta manca un solo bersaglio (nell’ultima serie) e difende poi la medaglia d’argento, chiudendo seconda a 46″3. L’italiana si difende nell’ultimo giro dall’assalto di Justine Braisaz-Bouchet (4 errori), che acciuffa la medaglia di bronzo chiudendo a 49″3, a soli 3″0 dall’azzurra, ma scavalcando nel finale la connazionale Sophie Chauveau (3 bersagli mancati), quarta a 57″6.

Oltre il minuto tutte le altre contendenti, con la svedese Hanna Oeberg (2 errori) quinta a 1’16″6, che precede la tedesca Franziska Preuss, ancora sesta (1 bersaglio mancato) a 1’24″7, mentre si classifica settima l’altra transalpina Lou Jeanmonnot (18/20 al tiro) a 1’43″0, davanti alla svedese Elvira Oeberg (2 errori), ottava a 2’05″3. Nono posto per la ceca Marketa Davidova (2 bersagli mancati) a 2’21″0, infine completa la top ten l’estone Tuuli Tomingas (18/20 al poligono), decima a 2’30″3.

Più indietro le altre azzurre, con Dorothea Wierer, gravata di 4 errori al poligono, che si attesta in 21ma piazza a 3’24″8, mentre risalgono rispetto alla sprint sia Samuela Comola, 23ma con un solo errore al tiro, a 3’29″6, sia Michela Carrara, che termina 33ma, nonostante 5 bersagli mancati, a 4’30″1: per tutte le italiane punti importanti in vista della mass start, con Wierer ormai praticamente certa della partecipazione.

Lisa Vittozzi, invece, è automaticamente qualificata alla gara con partenza in linea in quanto medagliata (avrebbe comunque partecipato facendo parte delle prime 15 della classifica di Coppa del Mondo): per la 29enne di Sappada c’è il miglior crono nell’inseguimento ed il quarto assoluto sugli sci. L’azzurra conquista oggi la decima medaglia tra Mondiali e Giochi Olimpici, con tre podi iridati individuali.