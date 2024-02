Sci di fondo, Mondiali Under 23 Planica 2024: Italia sesta nella staffetta mista conclusiva

Dopo la rassegna dedicata alla categoria Junior, si chiudono anche i Mondiali Under 23 2024 di sci di fondo, andati in scena a Planica, in Slovenia: nella staffetta 4×5 km mista l’oro va al Canada, che precede in volata la Francia e la Svezia. Sesto posto per l’Italia.

La gara si risolve nella volata finale, con cinque squadre a giocarsi la vittoria: l’oro va al collo del Canada, primo in 50’09″7, che brucia sul traguardo la Francia, seconda a 0″7, e la Svezia, terza a 0″8. Restano ai piedi del podio la Germania, quarta a 1″5, e la Svizzera, quinta a 4″6.

Si stacca nel finale dal gruppo principale l’Italia, che schiera il quartetto composto da Alessandro Chiocchetti, Nadine Laurent, Martino Carollo e Sara Hutter: gli azzurri chiudono così al sesto posto con un distacco di 18″1 dai nordamericani.