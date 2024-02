Biathlon, l’Italia conferma il miglior quartetto per i Mondiali di Nove Mesto. Apriranno gli uomini

La conferma dello status quo. Nessuna sorpresa in vista del primo giorno di gare dei Mondiali di biathlon a Nove Mesto (Repubblica Ceca). Il Bel Paese confida nella sua collaudata staffetta mista per iniziare con il piglio giusto il proprio percorso iridato. Di conseguenza, dalle 17.20 di domani, saranno Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi a tenere alto il vessillo italico.

Come era prevedibili, i tecnici hanno voluto confermare i quattro che vinsero l’argento iridato l’anno scorso a Oberhof (Germania). Una formazione, tra l’altro, salita sul podio in due circostanze nella stagione in corso di Coppa del Mondo, ovvero a Östersund (Svezia) e ad Anterselva.

Contrariamente a quanto accaduto sulle nevi tedesche, saranno gli uomini a dare il via alle danze. Di conseguenza, spetterà a Bionaz affrontare la frazione di lancio. A seguire sarà la volta di Giacomel, grande protagonista nelle ultime gare a squadre e in grado di esaltarsi in questo contesto. Sarà poi il turno di Dorothea Wierer. L’altoatesina, reduce un’annata ricca di malanni, si sta riprendendo e le sue sensazioni sono positive. C’è quindi la determinazione nel dare un contributo importante.

A chiudere sarà Lisa Vittozzi e la sappadina vorrà essere della partita per le medaglie, in modo da iniziare la sua avventura mondiale con qualcosa di prestigioso al collo.