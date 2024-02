Biathlon, l’estasi di Lisa Vittozzi: “Sono orgogliosa di me stessa”. E spiega l’imprevisto al primo poligono

Lisa Vittozzi ha conquistato la medaglia d’oro nell’individuale ai Mondiali 2024 di biathlon. L’azzurra ha regalato una prova di enorme portata tecnica e agonistica a Nove Mesto (Repubblica), imponendosi nella gara che propone 15 km sugli sci di fondo e quattro passaggi al poligono. La sappadina è riuscita a trionfare in virtù di un memorabile su 20 su 20 al tiro, centrando tutti i bersagli e surclassando la concorrenza di tutte le avversarie.

Lisa Vittozzi, che ha vinto il suo primo oro iridato in una gara individuale dopo quello in staffetta dello scorso anno, ha analizzato la propria gara attraverso i canali federali e si è soffermata anche sull’imprevisto avuto al primo poligono: “Sono incredibilmente orgogliosa di me stessa. La gara era iniziata con un fuori programma, perché quando mi sono presentata al primo poligono, non sono riuscita a scaricare il colpo e ho dovuto inserirlo nuovamente. Ho mantenuto la calma e sono stata brava”.

L’azzurra, alla seconda medaglia in terra ceca dopo l’argento di due giorni fa nell’inseguimento, ha poi proseguito, palesando tutta la propria soddisfazione: “Quando ho tagliato il traguardo ero molto emozionata, ho vissuto una sensazione stupenda perché si tratta della mia prima medaglia d’oro in una gara individuale in un Mondiale, ed è arrivata nel giorno giusto, nella gara giusta. Sapevo di giocarmi la vittoria nell’ultimo poligono se non avessi fallito: non ho sbagliato“.

La sappadina ha poi concluso: “L’anno scorso sbagliai l’ultimo bersaglio nell’ultimo poligono dell’individuale a Oberhof, stavolta non poteva accadere la stessa cosa. Adesso sono in cima al mondo, il passato è passato, voglio pensare solamente al presente e a quello che ancora potrebbero riservarci i prossimi giorni”.