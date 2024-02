Biathlon, il palmares di Lisa Vittozzi: doppia cifra ai Mondiali! E alle Olimpiadi…

Lisa Vittozzi si è laureata Campionessa del Mondo nell’individuale, conquistando il suo secondo oro iridato in carriera dopo quello dello scorso anno nella staffetta femminile. La fuoriclasse sappadina si è imposta di forza a Nove Mesto, firmando un memorabile 20 su 20 al poligono e surclassando così l’intera concorrenza. Apoteosi totale per l’azzurra in terra, dopo l’argento messo al collo nell’inseguimento un paio di giorni fa.

Lisa Vittozzi è così salita in doppia cifra ai Mondiali: per dieci volte si è ritagliata un posto sul podio. Già ricordati i due ori, non vanno dimenticati quattro argenti e quattro bronzi in quasi dieci anni di onorata carriera (la prima gioia arrivò con la staffetta femminile nel 2015). Nel palmares di Lisa Vittozzi figura anche il bronzo con la staffetta mista alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, senza dimenticarsi di due Coppe del Mondo individuali e di nove successi nel massimo circuito internazionale itinerante.

PALMARES LISA VITTOZZI

OLIMPIADI

Bronzo nella staffetta mista a PyeongChang 2018

MONDIALI

Oro nell’individuale a Nove Mesto 2024

Oro nella staffetta femminile a Oberhof 2023

Argento nell’inseguimento a Nove Mesto 2024

Argento nella staffetta mista a Oberhof 2023

Argento nella staffetta mista ad Anterselva 2020

Argento nell’individuale a Oestersund 2019

Bronzo nella single mixed a Oberhof 2023

Bronzo nell’individuale a Oberhof 2023

Bronzo nella staffetta mista a Oestersund 2019

Bronzo nella staffetta femminile a Kontiolahti 2015

COPPA DEL MONDO

Coppa del Mondo individuale nel 2019 e nel 2023

9 vittorie (5 individuali, 4 a squadre)

41 podi (9 vittorie, 13 secondi posti, 19 terzi posti)