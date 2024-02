Biathlon, IBU Junior Cup Jakuszyce 2024: Ilaria Scattolo terza nell’individuale! Sesto Marco Barale

Si chiude con un podio per l’Italia la prima giornata, dedicata alle individuali, della tappa dell’IBU Junior Cup 2023-2024 di biathlon andata in scena a Jakuszyce, in Polonia: nella 12.5 km femminile è terza Ilaria Scattolo, mentre nella 15 km maschile si piazza sesto Marco Barale.

Nella gara femminile la vittoria va alla teutonica Alina Nussbicker (1 errore), prima in 45’05″2, davanti all’austriaca Wilma Anhaus (3 bersagli mancati), seconda a 1’02″7, ed all’azzurrina Ilaria Scattolo (17/20 al tiro), terza a 2’10″7, davanti all’altra italiana Astrid Plosch (1 errore), quarta a 2’11″5.

Tutte le azzurrine al via vanno a punti: 14ma Francesca Brocchiero (5 bersagli mancati) a 4’30″5, 16ma Gaia Brunello (16/20 al tiro) a 5’04″5, 19ma Serena Del Fabbro (5 errori) a 5’39″4, 22ma Fabiana Carpella (14/20 al tiro) a 5’44″6, 32ma Birgit Schoelzhorn (6 bersagli mancati) a 7’02″3.

Nella gara maschile arriva la doppietta tedesca con Benjamin Menz (1 errore) primo in 51’20″5 e Franz Schaser (18/20 al poligono) secondo a 29″5, mentre sale sul gradino più basso del podio l’austriaco Lukas Haslinger (1 bersaglio mancato), terzo a 44″5.

Centrano la top ten Marco Barale (3 errori), sesto a 1’49″4, e Felix Ratschiller (2 bersagli mancati), nono a 2’17″5. Vanno a punti anche Thomas Daziano (18/20 al tiro), 19° a 3’42″6, Fabio Piller Cottrer (4 errori al tiro), 26° a 5’06″6, e Davide Compagnoni (13/20 al tiro), 37° a 7’22″3, mentre non ce la fanno Cesare Lozza (8 errori), 42° a 8’54″9, ed Alex Perissutti (9 bersagli mancati), 48° a 9’25″1.

ORDINE D’ARRIVO 12.5 KM INDIVIDUALE FEMMINILE

1 21 NUSSBICKER Alina GER 0 1 0 0 1 44:05.2 45:05.2

2 32 ANHAUS Wilma AUT 1 2 0 0 3 43:07.9 46:07.9 +1:02.7

3 35 SCATTOLO Ilaria ITA 1 0 0 2 3 44:15.9 47:15.9 +2:10.7

4 54 PLOSCH Astrid ITA 0 0 0 1 1 46:16.7 47:16.7 +2:11.5

14 61 BROCCHIERO Francesca ITA 2 1 1 1 5 44:35.7 49:35.7 +4:30.5

16 74 BRUNELLO Gaia ITA 0 1 1 2 4 46:09.7 50:09.7 +5:04.5

19 12 DEL FABBRO Serena ITA 1 0 1 3 5 45:44.6 50:44.6 +5:39.4

22 34 CARPELLA Fabiana ITA 0 2 1 3 6 44:49.8 50:49.8 +5:44.6

32 7 SCHOELZHORN Birgit ITA 2 2 1 1 6 46:07.5 52:07.5 +7:02.3

ORDINE D’ARRIVO 15 KM INDIVIDUALE MASCHILE

1 36 MENZ Benjamin GER 0 0 0 1 1 50:20.5 51:20.5

2 51 SCHASER Franz GER 0 1 0 1 2 49:50.0 51:50.0 +29.5

3 20 HASLINGER Lukas AUT 0 0 1 0 1 51:05.0 52:05.0 +44.5

6 84 BARALE Marco ITA 0 1 0 2 3 50:09.9 53:09.9 +1:49.4

9 77 RATSCHILLER Felix ITA 0 1 0 1 2 51:38.0 53:38.0 +2:17.5

19 11 DAZIANO Thomas ITA 0 1 0 1 2 53:03.1 55:03.1 +3:42.6

26 100 PILLER COTTRER Fabio ITA 0 2 1 1 4 52:26.5 56:26.5 +5:06.0

37 29 COMPAGNONI Davide ITA 3 1 1 2 7 51:42.8 58:42.8 +7:22.3

42 33 LOZZA Cesare ITA 2 1 2 3 8 52:15.4 1:00:15.4 +8:54.9

48 95 PERISSUTTI Alex ITA 1 2 3 3 9 51:45.6 1:00:45.6 +9:25.1

