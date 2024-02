Speed skating, Davide Ghiotto e Andrea Giovannini con ambizioni in Coppa del Mondo a Quebec City

Dal 2 al 4 febbraio andrà in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Sull’anello di ghiaccio del Centre de glaces Intact Assurance di Quebec City, in Canada, calerà il sipario sulla stagione del massimo circuito internazionale del pattinaggio di velocità pista lunga. Un sesto round nel quale l’Italia guidata dal direttore tecnico, Maurizio Marchetto, vorrà recitare il ruolo da protagonista.

Questi i convocati azzurri: Laura Lorenzato (Noale Ice), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Veronica Luciani (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ed Alessio Trentini (Fiamme Azzurre).

Ghiotto e Giovannini hanno chance per concludere in vetta alle classifiche di specialità delle prove distance e della Mass Start. Sarebbe un risultato storico. Ghiotto, sempre nella top-3 in quest’annata, ha totalizzato 3 vittorie e 15 podi nel proprio percorso agonistico tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi. Si punta a un ulteriore aggiornamento, considerando che il grande rivale per la vetta della graduatoria, Patrick Roest, non dovrebbe competere nella tappa in questione. Lo stesso discorso riguarda il campione olimpico della prova con partenza in linea, Bart Swings, leader della classifica della Mass Start e assente. Vedremo se il trentino saprà approfittarne.

Per quanto riguarda le altre gare, ci sono aspettative su Bosa, eccellente a Salt Lake City nei 1000 metri (terzo), Lollobrigida, in grande crescita di condizione sia sulle distanze classiche che nella Mass Start, Trentini nei 1500 metri e Malfatti nei 5000 metri, con quest’ultimo che potrà dare un grande impulso al terzetto del Team Pursuit che aspira a migliorare il record italiano.

Foto: LaPresse