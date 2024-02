Pattinaggio artistico: Kagiyama, Chiba e Stellato Dudek-Deschamps in testa dopo lo short ai Four Continentes 2024

Termina la prima giornata di competizioni all’SPD Bank Oriental Sports Center di Shanghai, impianto sportivo cinese che ospita questa settimana i Four Continents 2024, competizione di pattinaggio artistico a rotelle dedicata ai Paesi extra Europei. In questo day 1 a spiccare è il Giappone, Paese dominatore in due specialità su tre.

In campo maschile a salire in cattedra è stato il Vice Campione Olimpico Yuma “Piuma” Kagiyama, apparso in grande spolvero confezionando una prova solida valutata oltre quota 105 impreziosita dal triplo axel in zona bonus, dal quadruplo salchow e dalla combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop.

Ottenendo il riscontro più alto anche nelle components il nipponico ha ottenuto 106.82, precedendo il connazionale Shun Sato, secondo con 99.20 grazie a un’altra performance pulita arricchita da quadruplo toeloop/triplo toeloop, dal quadruplo lutz e dal triplo axel. Prova pulita poi per il sudcoreano Junhwan Cha, al momento sul gradino più basso del podio con 95.30 non lontano da Sota Yamamoto, quarto con 94.44.

In campo femminile è salda la leadership di Mone Chiba, abile ad ottenere un punteggio sopra i 70 punti sciorinando triplo flip/triplo toloop, il doppio axel e un triplo lutz redarguito con filo d’ingresso non chiaro. Con lo score d 71.10 l’asiatica precede l’atleta della Corea del Sud Chaeyeon Kim, al posto d’onore con 69.77 davanti alla statunitense Ava Marie Ziegler, terza con 68.75 (36.71, 31.54).

Nelle coppie svettano i canadesi Deanna Stellato Dudek Maxim Deschamps, i quali con un errore nel triplo toeloop hanno regolato grazie al punteggio di 69.48 i giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, alla loro prima uscita della stagione dopo il lungo stop dettato da un infortunio. I Campioni del Mondo in carica hanno perso terreno a causa del toeloop side by side, ruotato solo doppio, e per un arrivo non eccezionale dal triplo lutz lanciato, accontentandosi di 65.61. Più lontani Chelsea Liu-Balzas Nagy, terzi con 61.90

