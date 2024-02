Biathlon, i convocati dell’Italia per i Mondiali Giovanili: al via 14 azzurri a Otepää

In attesa della conclusione dei Campionati Mondiali di Nove Mesto (tra sabato e domenica andranno in scena le staffette monosesso e le mass start), l’Italia ha già annunciato la lista degli atleti convocati per i Campionati Mondiali Giovanili 2024 di biathlon in programma dal 23 febbraio al 2 marzo sulle nevi di Otepää (Estonia).

Nella categoria juniores vedremo all’opera Linda Zingerle, Martina Trabucchi, Sara Scattolo, Ilaria Scattolo in campo femminile e Nicolò Betemps, Christoph Pircher, Marco Barale, Felix Ratschiller al maschile. Per quanto riguarda invece la categoria youth, sono stati selezionati Fabiola Miraglio Mellano, Nayeli Mariotti Cavagnet, Carlotta Gautero al femminile e Michele Carollo, Nicola Giordano, Davide Cola in campo maschile.

In palio complessivamente 18 titoli tra prove a squadre (6) e individuali (12): in entrambe le classi d’età si disputeranno la staffetta maschile, femminile e mista, oltre a sprint, individuale e mass start 60. Nell’ultima edizione l’Italia aveva collezionato 3 podi con 1 argento e 2 bronzi, attestandosi in ottava posizione nel medagliere della manifestazione.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI GIOVANILI BIATHLON 2024

JUNIORES FEMMINILE: Linda Zingerle, Martina Trabucchi, Sara Scattolo, Ilaria Scattolo.

JUNIORES MASCHILE: Nicolò Betemps, Christoph Pircher, Marco Barale, Felix Ratschiller.

YOUTH FEMMINILE: Fabiola Miraglio Mellano, Nayeli Mariotti Cavagnet, Carlotta Gautero.

YOUTH MASCHILE: Michele Carollo, Nicola Giordano, Davide Cola.