Biathlon, Carlotta Gautero si tinge di bronzo nella mass start dei Mondiali Youth a Otepää

Dopo aver sfiorato il podio nella sprint di due giorni fa, è arrivata la medaglia per Carlotta Gautero nella mass start femminile dei Mondiali giovanili di biathlon 2024. Sulle nevi di Otepää (Estonia), in una mattinata condizionata da una perturbazione nevosa piuttosto insistente, la 18enne piemontese ha ottenuto un grande bronzo nella gara con partenza in linea.

Gautero, messasi in luce nei recenti Giochi Olimpici giovanili, ha commesso due errori nelle prime due serie, equamente distribuiti, ma poi negli ultimi due poligoni un 10/10 che le ha permesso di rientrare in top-3. Una gara che si è decisa nell’ultima sessione di tiro e la più brava è stata l’ ucraina Olga Merkushyna (1+1+0+0), che ha approfittato della situazione per tingersi con i colori dell’arcobaleno a precedere di 1.9 la francese Ola Bugeaud (1+0+0+0) e di 11.1 Gautero.

Per Gautero, quindi, oro nella sprint a Cinque Cerchi (giovanile), una grande soddisfazione e un bel viatico per la sua giovane carriera. Da sottolineare anche l’ottimo nono posto ottenuto da Fabiola Miraglio Mellano (1+0+1+0) a 1:13.0, mentre più distanziata l’altra azzurra Neyeli Mariotti Cavagnet che ha terminato 57ª a 6:16.4 (1+2+1+2).