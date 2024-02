Biathlon, Giacomel: “Pensavo di essere andato meglio”; Hofer: “Poligono perfetto, sugli sci ho fatto il massimo”

Italia distante dalla medaglie anche nella terza gara dei Campionati Mondiali 2024 di biathlon, in corso di svolgimento sulle nevi di Nove Mesto (Repubblica Ceca). La sprint maschile, sulla distanza di 10 km, si è conclusa infatti con un 15° posto di Tommaso Giacomel come miglior risultato della squadra azzurra, accusando inoltre dei distacchi abissali dai tre norvegesi saliti sul podio.

Molto deluso ovviamente a fine gara il 23enne trentino, penalizzato da un brutto primo poligono (1 bersaglio mancato e tempi di rilascio letargici) ma al di sotto delle aspettative anche sugli sci: “È stata dura. Vedendo i tempi pensavo di essere andato meglio, ma evidentemente gli altri sono più forti di me. Non c’è stato niente da fare. I miei materiali non mi sembravano male, ero anche soddisfatto. Gli sci calano tantissimo nel corso della gara senza il fluoro. Il distacco è tanto“, ha dichiarato alla FISI.

Prestazione pulita al poligono con il doppio zero per Lukas Hofer, che ha chiuso 18°: “Il poligono era perfetto, anche se sono stato un po’ lento a terra. Sugli sci ho fatto quello che potevo, ma stare nei venti per me non è male. Ho cercato di fare tutto il meglio che potevo. La pista non perdonerà nemmeno domani, sarà un’altra battaglia“, le sue parole al sito federale.

Più attardato in 28ma piazza Didier Bionaz, zavorrato da due giri di penalità distribuiti sulle due serie: “Sono abbastanza soddisfatto della mia performance di oggi, un errore per serie ci può stare. Con questa neve era davvero molto dura, ma credo tutto sommato di aver fatto una prova buona“. Tanta fatica nel fondo invece per Patrick Braunhofer, 52° con 1 errore: “Bene il tiro, sugli sci penso di essere stato regolare. La neve è difficile, sinceramente mi aspettavo di meglio“.