Biathlon, Bionaz ammette le difficoltà: “Giornata da dimenticare, non so cosa sia successo”

L’Italia ha concluso al decimo posto la staffetta mista, gara di apertura dei Mondiali di biathlon a Nove Mesto. Un risultato sicuramente al di sotto delle aspettative per la squadra azzurra, che puntava certamente ad una medaglia in questo esordio iridato.

Purtroppo è una staffetta che si è messa subito male fin dalla prima frazione di Didier Bionaz. L’aostano ha deciso di partire molto forte sugli sci, ma ha faticato subito al primo poligono, salvandosi con le ricariche. In piedi purtroppo sono poi arrivate una serie di errori, che hanno portato addirittura ad un doppio giro di penalità.

Queste le parole di Bionaz al termine della staffetta: “Una giornata nera, ero partito abbastanza deciso. Nel tiro in piedi non so cosa sia successo, ma è una giornata da dimenticare. Sugli sci non mi sono sentito neppure male, ma quando è così è difficile arrivare in fondo”.

Tommaso Giacomel si è trovato in una situazione complicata, ma il nativo di Vipiteno non è riuscito ad invertire la rotta, scontando un ulteriore giro di penalità dopo il primo bersaglio. Le parole di Giacomel: “E’ andata male. Non ho ancora parlato con le ragazze, è una giornata molto dura per e sono molto dispiaciuto. Io ho provato a rischiare, ma iniziare una gara da così indietro non è facile”.