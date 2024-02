Beach volley, inizia dall’Australia il Beach Pro Tour 2024. A Mollymook attesa per Mariafe/Clancy

Scatta dall’Australia, in particolare da Mollymook, il Beach Pro Tour 2024 che conduce dritto ai Giochi olimpici di Parigi. In attesa di seguire il primo Elite 16 dell’anno in programma Doha la prossima settimana, l’antipasto è ghiotto soprattutto in salsa australiana perchè molto delle coppie di punta del paese dei Canguri sono iscritte al torneo Future di casa che apre la stagione e che non vede al via coppie italiane.

I fari sono puntati in campo femminile soprattutto sulle medagliate olimpiche Mariafe/Clancy che prendono questo torneo, dove sono super favorite, come vero e proprio allenamento prima di gettarsi nella rincorsa alla qualificazione olimpica. Tra gli uomini invece attesa per Nicolaidis/Carracher e per Burnett/Pearse, due delle coppie australiane di punta che potrebbero dare filo da torcere anche alle coppie azzurre in caso di incrocio.

Nella nottata di ieri si sono disputate le qualificazioni con poche sorprese, in quella odierna sono in programma semifinali e finali dei gironi.

Primo turno qualificazioni maschili: Rocker-Graham/Donovan (AUS)-Anyang/Schumann (AUS) 0-2 (9-21, 15-21), Vaught/Coyle (USA)-Isaksson/Grahn (SWE) 2-0 (21-14, 22-20), Sinclair/Ryan (AUS)-Tiso/Reeves (AUS) 0-2 (24-26, 13-21), Gannett/Rahnavard (CAN)-Smith/Bennett (AUS) 2-0 (21-12, 21-9), Tang/Gregory (AUS)-Bushby/Walker (AUS) 2-1 (21-19, 20-22, 15-12), Bradford/Siragusa (USA)-Andersen/Hansen (DEN) 2-1 (21-11, 19-21, 15-11), Krajci/Stewart (NZL)-Abela/Landers (AUS) 0-2 (11-21, 10-21), Shindo/Watanabe (JPN)-Korn/Hauschild (GER) 1-2 (21-10, 13-21, 12-15)

Secondo turno qualificazioni maschili: Vaught/Coyle (USA)-Anyang/Schumann (AUS) 2-1 (17-21, 26-24, 15-5), Gannett/Rahnavard (CAN)-Tiso/Reeves (AUS) 0-2 (14-21, 19-21), Bradford/Siragusa (USA)-Tang/Gregory (AUS) 0-2 (25-27, 16-21), Korn/Hauschild (GER)-Abela/Landers (AUS) 0-2 (8-21, 18-21)

Semifinali gironi maschili. Pool D: Hadar/Lanciano (ISR)-Howat/Gale (AUS), Gottsu/Shoji (JPN)-Tiso/Reeves (AUS). Pool C: Pood/Potts (AUS)-Banlue/Wachirawit (THA), MacNeil/Russell (CAN)-Vaught/Coyle (USA). Pool B: Surin/Dunwinit (THA)-Hoppe/Shaw (USA), Burnett/Pearse (AUS)-Abela/Landers (AUS). Pool A: Kaufer/Schwarmann (GER)-Malki/Adachi (JPN), Nicolaidis/Carracher (AUS)-Tang/Gregory (AUS)

Primo turno qualificazioni femminili: Bye-Motomura/Nayu (JPN), Briggs/Hunter (AUS)-Vanloo/Simurina (AUS) 0-2 (18-21, 19-21), McNamara/Towers (AUS)-Peranich/Ekstrom (USA) 0-2 (16-21, 8-21), Donlan/Bradbury (USA)-Bye, Bye-Poppinga/Shields (USA), Kendall/Vanloo (AUS)-Gibb/Shephard (USA) 2-0 (21-11, 21-6), Maric/Marshall (AUS)-Burnell/Zajer (AUS) 0-2 (15-21, 14-21), Murakami/Riko (JPN)-Bye

Secondo turno qualificazioni femminili: Vanloo/Simurina (AUS)-Motomura/Nayu (JPN) 0-2 (12-21, 10-21), Donlan/Bradbury (USA)-Peranich/Ekstrom (USA) 1-2 (21-17, 11-21, 8-15), Kendall/Vanloo (AUS)-Poppinga/Shields (USA) 0-2 (9-21, 13-21), Murakami/Riko (JPN)-Burnell/Zajer (AUS) 2-0 (21-13, 21-11)

Semifinali gironi femminili. Pool D: Rayner/Alchin (AUS)-Sadlier/Green (NZL), Matauatu/Lawac (VAN)-Chacon/Whalen (USA). Pool C: Creamer/Lindstrom (USA)-Motomura/Nayu (JPN), Fejes/Milutinovic (AUS)-Poppinga/Shields (USA). Pool B: Suzuka/Reika (JPN)-Evans/Mumby (ENG), Fleming/Johnson (AUS)-Peranich/Ekstrom (USA). Pool A: Yamada/Take (JPN)-Murakami/Riko (JPN), Mariafe/Clancy (AUS)-Norton/Hinton (NZL)