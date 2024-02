Beach soccer, l’Italia apre i Mondiali con una vittoria: 3-1 contro gli USA, Zurlo e Giordani risolutori

L’Italia ha aperto con una bella vittoria la propria avventura ai Mondiali 2024 di beach soccer. La nostra Nazionale ha sconfitto gli USA per 3-1 nell’incontro che ha alzato il sipario sulla rassegna iridata a Dubai (Emirati Arabi Uniti). I Campioni d’Europa si sono così portati in testa al gruppo A in cui sono presenti anche l’Egitto e i padroni di casa, compiendo un primo passo verso la qualificazione ai quarti di finale (superano la fase a gironi le prime due classificate).

Il passaggio del turno non sarà un affare semplice, visto che i Faraoni e la compagine emiratina saranno avversarie particolarmente insidiose e rognose. I ragazzi del CT Emiliano Del Duca sono passati in vantaggio con Gentilin, poi gli americani hanno pareggiato con Rezende. A decidere la contesa sono stati il sigillo di Zurlo sul finire del primo tempo e la rete di Giordani a metà della seconda frazione. L’Italia tornerà in campo sabato 17 febbraio (ore 12.30) per fronteggiare l’Egitto, atteso nel pomeriggio odierno dai padroni di casa.

LA CRONACA DELLA PARTITA

L’Italia è passata in vantaggio dopo un paio di minuti. Fabio Sciacca è stato bravo a creare lo spazio per Josep Junior Gentilin, ha servito uno splendido assist in profondità per il compagno di squadra che, solo davanti al portiere, ha calciato di destro e ha trovato il giusto varco tra l’estremo difensore e il palo destro. Gli americani hanno operato un interessante forcing offensivo nella parte centrale della prima frazione, ma gli azzurri si sono ben difesi, senza rischiare più di tanto (interessante il tiro dalla distanza del portiere Toth al 7′, ma Leandro Casapieri si è fatto trovare pronto).

I nostri portacolori non sono parsi particolarmente pimpanti e non sono riusciti a creare particolari occasioni, anche perché gli avversari si sono rivelati molto ben preparati dal punto di vista tattico e hanno coperto brillantemente gli spazi. Quando mancano 82 secondi al termine del primo tempo, Gianmarco Genovali commette un grave errore sulla trequarti, perde il pallone, Rezende non si fa pregare, arpiona la sfera e insacca da distanza ravvicinata sfruttando anche un particolare rimbalzo sulla sabbia. Genovali si riscatta quaranta secondi più tardi: scappa via sulla sinistra, crossa in mezzo ed Emmanuele Zurlo segna il 2-1 con un bel tocco di piatto.

Italia in vantaggio per 2-1 dopo i primi dodici minuti di gioco. Gli azzurri faticano a carburare nella prima parte della seconda frazione, costruendo poco in fase offensiva e concedendo più possesso palla del dovuto agli americani, che comunque giocano a ritmi molti blandi. Una scossa arriva a metà parziale, quando Alessandro Remedi si esalta in rovesciata: il pallone esce di poco a lato. I Campioni d’Europa alzano i giri del motore e quando mancano quattro minuti arriva il gol del 3-1: Nicolas Perea commette fallo sulla trequarti, Marco Giordani pennella una superba punizione, pallone sotto al sette con una rasoiata micidiale e doppio vantaggio.

Italia avanti per 3-1 al 24′ di gioco e in chiara situazione favorevole alla vigilia dell’ultimo tempo. Nella terza frazione succede davvero molto poco, la partita risulta addormentata ma l’Italia costruisce un paio di buone occasioni: Genovali colpisce il palo con un tiro a incrociare, la palla si ferma sulla linea di porta e Remedi commette fallo arriva per secondo sulla palla nel tentativo di concretizzare con un tap-in; che arriva secondo sulla palla, Alessandro Miceli non ha trovato la porta con un piatto da distanza ravvicinata a quattro minuti dal termine. Nel finale arriva l’espulsione di Remedi per doppio giallo: salterà l’Egitto.