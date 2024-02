Beach soccer, il calendario delle partite dell’Italia ai Mondiali 2024: orari e dove vederle in tv

L’Italia vuole essere grande protagonista ai Mondiali 2024 di beach soccer, che andranno in scena a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dal 15 al 25 febbraio. Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo A insieme a Emirati Arabi Uniti, Egitto e USA. Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale della rassegna iridata. La nostra Nazionale esordirà giovedì 15 febbraio (ore 12.30) contro gli americani, poi tornerà sulla sabbia due giorni dopo per incrociare gli africani, mentre lunedì 19 febbraio è prevista la sfida ai padroni di casa.

L’Italia si presenta all’appuntamento da Campionessa d’Europa in carica e sogna di farsi strada nel torneo, a cui si è qualificata dopo aver mancato l’ultima edizione. I nostri portacolori hanno tutte le carte in regola per sognare in grande e proveranno a emergere in una kermesse dove Spagna, Brasile, Portogallo, Argentina, Tahiti sembrano essere le avversarie di riferimento.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia ai Mondiali 2024 di beach soccer. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta sui canali Rai (o in tv su RaiSportHD e/o in streaming su Rai Play) e in diretta live testuale su OA Sport. Gli roari sono italiani, a Dubai sono avanti tre ore rispetto a noi.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI BEACH SOCCER

Giovedì 15 febbraio

Ore 12.30 Italia-USA – Diretta tv su RaiSportHD

Sabato 17 febbraio

Ore 12.30 Italia-Egitto – Diretta streaming su Rai Play

Lunedì 19 febbraio

Ore 16.30 Italia-Emirati Arabi Uniti – Diretta tv su RaiSportHD

COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA AI MONDIALI DI BEACH SOCCER IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per Italia-USA e Italia-Emirati Arabi Uniti, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per tutte le partite, gratis; Fifa+ per tutte le partite, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per tutte le partite.