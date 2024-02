Basket, l’Italia comincia con la Turchia il suo cammino verso gli Europei 2025

Comincia da Pesaro il cammino dell’Italia del basket verso gli Europei del prossimo anno. La squadra di Gianmarco Pozzecco inizia domani il percorso nelle qualificazioni alla manifestazione continentale, affrontando la Turchia e replicando poi domenica contro l’Ungheria in trasferta. Gli unici due appuntamenti per gli azzurri prima del grande obiettivo di questo 2024, cioè il Preolimpico a Porto Rico, dove ci si giocherà l’accesso alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Domani, però, l’obiettivo sarà un altro ed è quello di trovare la prima vittoria nelle qualificazioni, che dovranno dare agli azzurri un biglietto per gli Europei che si disputeranno nel 2025 tra Cipro, Lettonia, Polonia e Finlandia. Oltre a Turchia ed Ungheria nel gruppo B è stata inserita anche l’Islanda, una vecchia conoscenza per l’Italia in questi ultimi anni. Agli Europei accedono le prime tre classificate di ogni raggruppamento e dunque il traguardo da centrare appare “semplice”.

Gli azzurri, però, hanno il dovere di non sottovalutare nessuna sfida. Sarà importante ottenere due vittorie immediatamente per non trovarsi in situazioni spiacevoli più avanti. La Turchia allenata da coach Ergin Ataman è sicuramente l’avversaria più ostica nel girone, ma rappresenta anche un test importante per la nostra Nazionale che non gioca assieme dai Mondiali della passata stagione.

Pozzecco ha deciso di ripartire da moltissimi dei ragazzi presenti nelle Filippine (ovviamente non ci potrà essere Simone Fontecchio), sfruttando anche la possibilità di avere finalmente nelle qualificazioni anche chi gioca in Eurolega (la competizione è ferma proprio per la pausa per le nazionali). Ci sono poi dei grandi ritorni e sicuramente il più eclatante è quello di Nico Mannion, che da quando è tornato nel nostro campionato con la maglia di Varese sembra “rinato”, mostrando nuovamente quel giocatore che aveva incantato qualche anno fa, trascinando l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo.

Quella con la Turchia sarà la 59esima sfida della storia (47 successi italiani), una delle nazionali maggiormente affrontate dall’Italbasket (è la quinta di sempre). Una squadra quella di Ataman, però, che non presenta le sue maggiori stelle, con il coach dell’Efes che si baserà su un gruppo di giocatori solidi, alcuni con ottima esperienza europea e che comunque possono assolutamente mettere in difficoltà gli azzurri, proprio come era accaduto nell’ultima sfida del torneo di Trento dello scorso anno (vittoria dell’Italia al supplementare).

Gianmarco Pozzecco ha presentato così la sfida: “Torniamo a radunarci dopo l’estate e ormai non eravamo più abituati a stare lontani così tanto tempo visto che non c’è stata la finestra di Novembre. Iniziare un nuovo percorso con il piede giusto è fondamentale e in questo senso la scelta di tornare a Pesaro per noi è vincente. La Turchia, si sa, è avversario tosto e ben allenato e avremo bisogno di tutto il calore del pubblico marchigiano per vincere una partita difficile e spigolosa. Da parte nostra metteremo in campo il solito entusiasmo e la giusta concentrazione. Non vediamo l’ora di tornare in campo”.

Appuntamento per domani alle ore 20.30. L’Italia è pronta ad iniziare al meglio il suo lungo viaggio verso gli Europei 2025.