Basket: Italia, i 12 per l’Ungheria. Casarin al posto di Tonut, lasciano Melli, Flaccadori e Spagnolo

Cambiamenti in massa per l’Italia in vista del match contro l’Ungheria, il secondo delle qualificazioni agli Europei 2025. Già decisi, infatti, i 12 che andranno a Szombathely agli ordini di coach Gianmarco Pozzecco, dopo la vittoria sulla Turchia per 87-80 in quel di Pesaro.

C’è innanzitutto da registrare l’obbligata defezione di Stefano Tonut per infortunio: un problema al polso arrivato dopo il bruttissimo volo successivo alla schiacciata nel finale di gara di ieri, infatti, lo costringe fuori. Al suo posto arriva Davide Casarin, talentuoso classe 2003 della Reyer Venezia.

Per quel che riguarda il resto del roster, sono stati autorizzati a lasciare il raduno Nicolò Melli, Diego Flaccadori e Matteo Spagnolo. I due dell’Olimpia Milano e il play dell’Alba Berlino, dunque, non saranno in Ungheria: per il brindisino, in particolare, una finestra nella quale si ritrova a non aver mai visto il campo.

In terra magiara, dunque, vedremo Marco Spissu, Nico Mannion, Amedeo Tessitori, Giampaolo “Pippo” Ricci, Giordano Bortolani, Davide Casarin, Guglielmo Caruso, Achille Polonara, Luca Severini, Gabriele Procida, Alessandro Pajola e John Petrucelli. A rivestire il ruolo di capitano sarà, per l’occasione, Polonara.