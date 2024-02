Basket, la Bertram Tortona piega Sassari nell’anticipo di Serie A

La Bertram Tortona non trema in casa, vincendo contro la Dinamo Sassari per 79-62 nell’anticopo della ventesima giornata della Serie A di basket. Decisivo il secondo tempo, con i sardi che sono caduti sotto i colpi dei piemontesi.

14 punti di Tommaso Baldasso e 12 di Leon Radosevic, con 11 punti equamente divisi tra Luca Severini e Kyle Weems – 15 punti di Brandon Jefferson e 14 di Ousmane Diop tra le fila dei sardi.

Inizio favorevole per gli ospiti (2-5) con Tortona che prima pareggia (5-5) e poi prende il vantaggio con la tripla di Strautins (8-5). La Dinamo non ci sta ed impatta nuovamente nel punteggio (12-12), ma Radosevic da due e Kyle Weems dai liberi riportato la Bertram avanti (16-12). Diop e Cappelletti ristabiliscono l’equilibrio (18-18), con McKinnie e Dowe che fissano il punteggio sul 22-25 alla prima sirena.

Andrea Zerini brucia la retina in avvio di secondo quarto (25-25), con il Banco di Sardegna che mantiene due lunghezze di vantaggio (27-29). Tommaso Baldasso spara la bomba del 30-30, emulato poco dopo da Luca Severini per il sorpasso Bertram (33-30). La Dinamo non intende mollare la presa e trascinata da Charalampopoulos e Jefferson riporta la partita in parità all’intervallo lungo (37-37).

Nella ripresa Tortona piazza subito un mini-break di 5-0 firmato Radosevic-Severini (42-37), con la Dinamo che prova a reagire con Tyree (42-39). A quel punto la Bertram preme sull’acceleratore e con un parziale di 8-2 vola a +9 (50-41). I sardi non si perdono d’animo e reagiscono prontamente, accorciando con Charalampopoulos e Cappelletti per il -2 (50-48). Gli uomini di coach De Raffaele ritrovano subito fluidità in attacco ed accarezzano la doppia cifra di vantaggio dopo 30’ di gioco (59-50).

Nel quarto conclusivo la Bertram non cala l’intensità e sfonda la doppia cifra di margine sulla Dinamo con Baldasso e Ross (63-52). Gli ospiti sembrano faticare in attacco ed al contempo non riescono a contenere in difesa le fiammate dei piemontesi (68-56), con i due protagonisti di serata Baldasso e Weems – 25 punti in due – che sparano tre triple consecutive che danno la spallata decisiva alla partita (79-58). Sassari cerca soltanto di limitare i danni nel finale, con Diop e Jefferson che fissano il punteggio sul 79-62 con cui Tortona allunga la striscia positiva a quattro successi consecutivi in Serie A!