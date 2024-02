NBA, risultati della notte (10 febbraio): Atlanta espugna Philadelphia, mentre Sabonis batte Jokic

Nella notte italiana di oggi si sono giocate sei partite della stagione 2023-2024 di NBA. Nessuna super sfida di vertice in programma, ma diverse partite molto interessanti in chiave playoff. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite.

Successo esterno di lusso per gli Atlanta Hawks che battono i Philadelphia 76ers 121-127. Una vittoria importante per la corsa play-in di Atlanta, mentre per i 76ers un passo falso da non sottovalutare. Anche perché Atlanta vince meritatamente, guidando la partita fin dall’inizio e toccando anche il +20 nel terzo quarto. Prova la rimonta Philadelphia ma non basta, con gli Hawks guidati dai 37 punti e 12 assist di Trae Young, Crollano, invece, i Denver Nuggets che cedono in casa dei Sacramento Kings per 135-106. Dura un tempo la partita di Jokic e compagni, poi i Kings scappano via con i 23 punti di Malik Monk, ma anche con la tripla doppia di Domantas Sabonis, che chiude con 17 punti, 17 rimbalzi e 10 assist. Per Denver ci sono i 23 punti, 8 rimbalzi e 7 assist di Nikola Jo

Buona vittoria per i Boston Celtics che superano i Washington Wizards per 133-129. Match molto equilibrato, combattuto bene da Washington per quasi tre quarti, poi però nel finale esce la qualità di Boston che allunga fino al +15. I Wizards ci provano, ma la rimonta non riesce. Top scorer Jayson Tatum che sfiora la tripla doppia con 35 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Ci sono anche 34 punti e 11 rimbalzi per Kristaps Porzingis. Vittoria senza storia per i Milwaukee Bucks che superano gli Charlotte Hornets 120-84. Bucks che toccano anche il +42, guidati da 26 punti di Damian Lillard, mentre Giannis Antetokounmpo si accontenta di 15 punti e 14 rimbalzi.

Vittoria importantissima per i Los Angeles Lakers nella corsa play-in quella ottenuta contro i New Orleans Pelicans per 139-122. Match che vive di grande equilibrio per tre quarti, anche se sono sempre i Lakers a fare la partita e i Pelicans a inseguire. Nell’ultimo periodo, però, James e compagni allungano e si impongono. Top scorer sono Zion Williamson e D’Angelo Russell con 30 punti a testa, ma la differenza la fa il quintetto titolare dei Lakers, con tutti i giocatori oltre quota 20 punti, e LeBron James che ai 21 punti aggiunge 14 assist. Infine, vittoria di misura per i Toronto Raptors che superano gli Houston Rockets 107-104. Canadesi che sprecano quasi totalmente un vantaggio anche di 22 punti, in un match che dopo un quarto e mezzo di equilibrio sembrava indirizzato senza problemi verso Toronto. Top scorer Immanuel Quickley con 25 punti.

