Calcio a 5, Olimpus Roma a valanga contro Cosenza. Feldi a segno contro Ciampino nel 19° turno

Tre gli incontri che si sono tenuti, questo sabato, del 19° turno della Regular Season del campionato di calcio a 5 di Serie A 2023-2024. L’Olimpus Roma ha messo da parte i problemi delle ultime settimane, tornando a esprimere quanto messo in mostra in buona parte della stagione.

E’ un po’ così che si giustifica la netta affermazione della compagine allenata da Daniele D’Orto contro il Pirossigeno Cosenza. L’iniziale rete di Titon ha fatto pensare ai padroni di casa che l’Olimpus non fosse in giornata. Ci hanno pensato il solito Fortino, Javi Roni e Dimas a mettere le cose a posto nel primo tempo. Nella ripresa Roma ha dilagato, con Marcelinho trascinante nel 7-1. Vetta consolidata.

Negli altri due match, tre punti importanti per la Fortitudo Pomezia, che ha sgambettato l’Italservice Pesaro. Miguel e Bueno sono stati decisivi contro un Italservice che ha avuto il demerito di non sfruttare le tante occasioni create. Non è bastato un grande Juan Fran.

In conclusione, non senza fatica la vittoria della Feldi Eboli, che non assaporava il gusto del successo da quattro turni. Sotto 1-3 a Ciampino, gli uomini di Salvo Samperi sono riusciti a cambiare lo “spartito”, aggrappandosi letteralmente a un Patias scatenato (tripletta). Il 5-3 al PalaTarquini si giustifica così.