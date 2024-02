Pallamano, Erice mantiene il primato in Serie A1

AC Life Style Erice resta al comando della classifica generale di Serie A1 dopo la 15a giornata della ‘regular season’. La compagine siciliana si conferma davanti a tutti dopo una solida prestazione sul campo del Mezzocorona, incontro terminato sul 19 a 36.

La formazione di Nikola Manojlovic non sbaglia, come da pronostico, il proprio incontro, mentre è da segnalare il pareggio dopo il big match tra Brixen Südtirol – Casalgrande Padana. Le altoatesine hanno recuperato nel finale i due punti persi nei trenta minuti iniziali, il team di Marco Agazzani non ha saputo consolidare il risultato provvisorio del primo tempo.

Cassa Rurale Pontinia abbatte per 39 a 25 Lions Sassari, mentre Jomi Salerno non ha avuto problemi a superare per 31 a 19 la resistenza di Venplast Dossobuono. ‘Semplice’ giornata anche per Cassano Magnago che per sette lunghezze ha vinto contro Cellini Padova (30-23).

Erice mantiene quindi un punto di margine su Salerno, due sul terzetto composto da Brixen Südtirol, Cassano Magnago e Cassa Rurale Pontinia. La battaglia continua ora settimana prossima quando la classifica potrebbe cambiare nuovamente visto il riposo di Erice come prescritto dal calendario.

RISULTATI 15A GIORNATA SERIE A1

Cassa Rurale Pontinia – Lions Sassari 39-25

Cassano Magnago – Cellini Padova 30-23

Jomi Salerno – Venplast Dossobuono 31-19

Mezzocorona – AC Life Style Erice 19-36

Brixen Südtirol – Casalgrande Padana 24-24

CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO LA 15A GIORNATA SERIE A1

AC Life Style Erice 23 pti, Jomi Salerno 22, Brixen Südtirol 21, Cassano Magnago 21, Cassa Rurale Pontinia 21, Casalgrande Padana 18, Starmed-TMS Teramo 8, Venplast Dossobuono 7, Mezzocorona 5, Cellini Padova 4, Lions Sassari 0