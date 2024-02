Basket femminile: Schio c’è! Il Famila forza gara-3 dei quarti di Eurolega, Praga battuta d’autorità

Di grande brillantezza, il Famila Schio mette a segno la vittoria che rimanda di una settimana il verdetto della serie contro l’USK Praga nei quarti di Eurolega. Il club veneto batte quello ceco per 73-61 e tornerà nella capitale ceca mercoledì prossimo per inseguire la seconda volta tra le migliori quattro d’Europa. Mirabili le performance di Jasmine Keys, con 14 punti, e di Giorgia Sottana, che al di là dei 13 punti e 6 assist cambia totalmente volto alla partita. Top scorer scledense Arella Guirantes con 17, dall’altra parte lo è Valeriane Ayayi con 19.

Nel primo quarto Praga non riesce a ripetere quanto era riuscita a fare in gara-1. Certo, per Schio c’è il problema di fermare Ayayi che si rivela una spina nel fianco della difesa di casa, ma in difesa il Famila regge bene e, in attacco, ribatte colpo su colpo a ogni tentativo di fiammata delle ceche. Parks segna due volte da tre sul +4 USK, ci sono anche un paio di vantaggi firmati Verona e poi Guirantes-Juhasz, ma l’ultima parola per il 16-20 ce l’ha Nyara Sabally.

Il secondo periodo parte con l’immediata tripla di Bestagno, che fa partire un parziale di 11-2 da parte di Schio con Keys e Penna che si scambiano i ruoli realizzativi in un’autentica onda arancione. Magbegor torna a creare problemi alle lunghe scledensi, ma a quel punto si accende Giorgia Sottana, che fa in campo semplicemente quel che le piace senza nessuna in grado di fermarla. Sono suoi 8 degli ultimi 10 punti di Schio, quelli che portano la squadra di casa sul 39-32 all’intervallo.

Al rientro in campo c’è subito gran lotta, con Keys che firma il +9 Schio in apertura e Praga che rientra a suon di triple, due di Ayayi e una di Conde, che riportano le ospiti fino al 47-45. A fare l’altra parte del lavoro è Hof, che continua a colpire vicino a canestro: 47-47. Niente paura: Sottana orchestra, Guirantes e Parks finalizzano ed è 7-0 Famila. Neanche il timeout ferma proprio Guirantes: tripala, +10. Schio non si ferma più, Juhasz e Sottana spingono fino al +15 prima dei due di Sabally per il 64-51 a 10′ dal termine.

Per tre minuti abbondanti, nel quarto finale, Schio non segna più. La buona notizia è che la difesa tiene, lasciando avvicinare Praga solo fino a 8 punti. Poi riparte anche l’attacco, e c’è un controparziale di 6-0 con Guirantes, Verona e i liberi di Keys nei successivi tre minuti. Quel che succede dal 70-56 in avanti è pochissimo, quel che basta alle padrone di casa per lasciar festeggiare un PalaRomare tutto esaurito e concedersi un’altra settimana per sognare.

BERETTA FAMILA SCHIO-ZVVZ USK PRAGA 73-61

SCHIO – Juhasz* 6, Bestagno 3 Sottana 13, Sivka, Verona* 6, Guirantes* 17, , Crippa, Parks* 11, Keys* 14, Penna 3. All. Dikaioulakos

PRAGA – Andelova ne, Cazorla* 2, Vorackova*, Conde* 6, Ayayi* 19, Vyoralova 7, Magbegor* 14, Hof 9, Sabally 4, Sipova ne. All. Hejkova