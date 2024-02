Volley, Piacenza eliminata dalla Champions League. Jastrzebski Wegiel superiore nel ritorno dei quarti

Piacenza ha terminato la propria avventura nella Champions League 2023-2024 di volley maschile. I Lupi sono stati sconfitti dallo Jastrzebski Wegiel nel ritorno dei quarti di finale con un secco 3-0 (25-22; 26-24; 25-), dopo che avevano vinto l’andata di fronte al proprio pubblico al tie-break. I biancorossi avrebbero dovuto imporsi per 3-2 anche in Polonia, oppure perdere al parziale decisivo e poi giocarsi il passaggio del turno al golden set.

Gli uomini di Andrea Anastasi hanno tenuto botta nelle prime due frazioni, non riuscendo a concretizzare un vantaggio di 23-21 nel secondo parziale, dove hanno anche avuto un set-point sul 24-23. La terza forza della Superlega si arrende nella massima competizione europea, mentre lo Jastrzebski Wegiel prosegue il proprio cammino e si regala la semifinale contro i turchi dello Ziraat Bankasi Ankara, capaci di regolare il Guaguas Las Palmas al golden set dopo aver perso il ritorno per 3-0.

Nel primo set c’è stata lotta fino al 19-17, poi un errore al servizio dei biancorossi e un attacco out di Leal hanno spedito i padroni di casa sul 21-17. Un ace di Romanò e un mani-out di Lucarelli sono valsi il 21-23, ma poi Gladyr ha chiuso i conti. Secondo set punto a punto fino al 16-16, poi un diagonale di Recine e un ace di Romanò sono valsi il 19-17. Patry è stato glaciale (21-21), gli ospiti non hanno mollato e si sono guadagnati il set-point con il primo tempo di Caneschi, vanificato però da un seguente errore al servizio. Muro di Huber e ace di Gladyr per chiudere i conti. Nel terzo set Piacenza esce dal campo e va sotto per 16-9, ma riesce a rimontare fino al 20-21 con Leal, Romanò e Simon in grande spolvero. Nel momento clou, però, lo Jastrzebski ha alzato ulteriormente il ritmo e ha chiuso i conti.

Prova di grande spessore da parte dell’opposto Jean Patry (15 punti) e dello schiacciatore Tomasz Fornal (14) sotto la regia di Benjamin Toniutti, da annotare anche i 4 muri del centrale Norbert Huber (9 punti complessivi) affiancato da Rafal Szymura (7). Tra le fila di Piacenza il top scorer è stato l’opposto Yuri Romanò (13 punti, 56% in attacco), 8 punti per lo schiacciatore Ricardo Lucarelli affiancato di banda da Yoandy Leal (7), 6 punti per il centrale Robertlandy Simon supportato in reparto da Edoardo Caneschi (3), regia di Antoine Brizard (5 punti), il libero Leonardo Scanferla ha chiuso con il 37% in ricezione.