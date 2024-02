Basket femminile: vittorie per Bologna, Sesto San Giovanni e Venezia in Serie A1

Si sono disputati gli ultimi tre match della diciottesima giornata del massimo campionato femminile di basket e in campo si sono visti un paio di testacoda, mentre la sfida sulla carta più interessante era quella tra Bologna e San Martino di Lupari. Ecco come è andata.

VIRTUS BOLOGNA – SAN MARTINO DI LUPARI 78-48

Match che si decide tutto nel secondo quarto a Bologna, dove Virtus e San Martino di Lupari lottano punto a punto nel primo quarto, che si chiude con le padrone di casa avanti solo 17-15. Ma nei secondi 10 minuti cambia ritmo la difesa emiliana, con San Martino di Lupari incapace di andare a segno e con un parziale di 21-8 la Virtus va al riposo sul +15. Match ormai virtualmente chiuso e Bologna deve solo gestire la partita, chiude il terzo quarto sul +20 e poi si impone 78-48. Top scorer Turcinovic con 23 punti, ma non bastano alle ospiti.

SESTO SAN GIOVANNI – BATTIPAGLIA 82-55

Secondo quarto importante, anche se non decisivo, a Sesto San Giovanni, dove la Geas soffre Battipaglia in un primo quarto difficile per le padrone di casa e che si chiude con le ospiti avanti 19-24. Ma i secondi dieci minuti vedono la difesa Geas cambiare marcia, fatica Battipaglia, mentre Sesto San Giovanni resta coerente e va al riposo avanti 39-34. Geas che non alza il piede dall’acceleratore nel terzo quarto e Battipaglia che non riesce a restare aggrappata al match e si va all’ultimo stop sul 60-46. Padrone di casa che devono solo controllare e si impongono 82-55, con 26 punti di Moore.

REYER VENEZIA – FAENZA 91-78

Non si sblocca il match a Venezia per tutto il primo tempo, dove le due squadre si affrontano alla pari e le ragazze di Faenza mettono in grande difficoltà la Reyer. Un primo quarto che si chiude con le padrone di casa avanti di un solo punto, ma nel secondo quarto è Faenza a spingere maggiormente, portarsi avanti e gestire un vantaggio minimo che le porta al riposo sul 38-44. È il terzo quarto a fare la differenza al Taliercio, dove Venezia cambia decisamente marcia, lascia al palo Faenza, rimonta, sorpassa e scappa via chiudendo il terzo quarto 68-61. E le venete allungano ancora e chiudono il discorso nel quarto quarto dove vincono 91-78, mentre a Faenza non bastano i 24 punti di Tagliamento, top scorer del match