Basket: Eurolega, ingresso di Dubai ancora avvolto nell’incertezza

Com’è noto, Dubai ha fortissimo interesse a inserire una propria squadra in Eurolega. E tutto sembrava fatto affinché, nella prossima stagione, si verificasse proprio questa evenienza. Nelle ultime ore, però, si sono rincorse varie voci sulla vicenda.

Tutto perché l’ABA Liga, cioè la Lega Adriatica, che avrebbe dovuto far entrare questa squadra nei propri ranghi al fine di portarla nella massima lega europea, non sarebbe propriamente d’accordo. In sostanza, questo significa che, senza poter partecipare a un campionato, tale squadra di Dubai non può entrare in Eurolega.

Questo è ciò che riportano i greci di sport24. La mancata accettazione di un vero e proprio Dubai BC all’ABA Liga, se confermata in questi termini, andrà a essere ritardata di almeno una stagione. Con tanti saluti a investimenti importanti che erano, e sono, pronti negli Emirati.

Ad ogni modo, viene specificato dal direttore dell’ABA Liga Milija Vojinovic, ai microfoni di Meridian Sport, come la questione sembri diversa: “Non so da dove venga la voce, perché non c’è stata ancora l’assemblea dell’ABA Liga, per cui non può esserci stato un voto“. Restano ora da capire gli sviluppi.