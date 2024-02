ATP Doha, Lorenzo Musetti incassa una sonora lezione da Zhang

Una versione ben più che evanescente di Lorenzo Musetti saluta in maniera immediata l’ATP 250 di Doha. A battere il toscano è il cinese Zhizhen Zhang, che fa (troppa) poco fatica per imporsi con il punteggio di 6-2 6-0 in un’ora di gioco. Tanti i passi indietro rispetto alla sfida con l’olandese Tallon Grieskpoor in quel di Rotterdam una settimana fa.

Bastano i primi game per capire che Musetti, in questo match, ci entra con particolare difficoltà: cede subito la battuta a 30, poi ancora ai vantaggi ed è 3-0 Zhang. C’è un breve momento di ripresa, concretizzato anche da qualche errore di troppo del cinese, ma dal 3-2 il canovaccio precedente, con l’italiano falloso e l’asiatico che può andare tranquillo, prosegue. Risultato: 6-2.

Il secondo set, se possibile, è ancora peggiore del primo per Musetti: non c’è, in linea generale, un atteggiamento che induca a pensare una qualsivoglia possibilità di cambiare la situazione. In questo modo Zhang, già in un’ottima fase della propria carriera, non può far nulla di diverso che spingere e continuare a a macinare tennis fino al 6-0, siglato con un ace.

Appare quasi inutile citare ogni sorta di numero del match (ogni cosa di quello di Musetti, va detto, è deficitaria: 41% di prime in campo e sotto il 40% di punti vinti con prima e seconda). Si può semmai notare come questa sia la peggior sconfitta in assoluto del toscano a livello ATP da quando lo frequenta per numero di game vinti.