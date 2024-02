WTA Dubai 2024: avanti Ostapenko, Pliskova e le russe

In attesa della conclusione del match tra Lucia Bronzetti, ripescata in qualità di lucky loser, e la russa Daria Kasatkina, andiamo a ripercorrere l’accaduto nel corso del lunedì del WTA 1000 di Dubai, il secondo della stagione per quel che riguarda il calendario femminile.

Impegnate numerose teste di serie fuori dalle prime 8 (che hanno un bye al primo turno, tolta Ons Jabeur, ritirasi per seri problemi a un ginocchio e sostituita dalla lucky loser spagnola Cristina Bucsa). Tra queste, è costretta alla rimonta Jelena Ostapenko. Per la lettone 5-7 6-2 6-3 nei confronti della cinese Xiyu Wang.

Del tutto particolare l’andamento del confronto tra la russa Veronika Kudermetova e l’ucraina Lesia Tsurenko: due 6-0 e, in mezzo, un 1-6 a completare un quadro che vede le russe andare tutte (per ora) avanti.

Il capitolo più sfortunato, però, è per Paula Badosa. La spagnola, in sostanza, sembra non essersi ancora ripresa dal difficile periodo di infortuni, e contro la svizzera Lulu Sun è ancora costretta al ritiro dopo il primo set a causa di guai alla schiena.

WTA 1000 DUBAI 2024: RISULTATI DI OGGI

Svitolina (UKR) [15]-Kalinina (UKR) 6-3 7-6(7)

Potapova-Zhu (CHN) 4-6 6-2 6-4

Pliskova (CZE)-Zhang (CHN) 6-3 7-5

Ostapenko (LAT) [9]-Xiyu Wang (CHN) [Q] 5-7 6-2 6-3

Sun (SUI) [WC]-Badosa (ESP) [PR] 6-4 rit.

Fernandez (CAN)-Pera (USA) [Q] 6-3 6-2

Martic (CRO)-Dolehide (USA) 6-4 7-6(4)

Azarenka-Rus (NED) 6-4 6-2

Pavlyuchenkova-Bouzkova (CZE) 6-4 6-3

Samsonova [12]-Tomova (BUL) [Q] 7-6(2) 6-3

Kudermetova [13]-Tsurenko (UKR) [WC] 6-0 1-6 6-0